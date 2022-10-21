Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat

Danıştay, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütüyle ilgili son dönemlerin en skandal kararına imza attı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun (HSK) FETÖ iddialarıyla meslekten attığı hakim ve savcıların meslekten çıkarma kararına iptali için Danıştay'a açtığı davalarda skandal karar çıktı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 178 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, verilen karar sonrası yargı mensuplarından 122'si göreve iade edilirken, 56 ismin bulunduğu liste ise HSK'ya geldi. İade kararı verilen yargıçlar arasında, soruşturmalarda FETÖ'nün mahrem abisiyle irtibatı olan isim ile Sulh Ceza Mahkemesi başkanıyken FETÖ üyelerini cezaevinden usulsüzce serbest bırakan hakim de bulunuyor. Diğer bir skandal ise bu isimlere geriye dönük faizleriyle birlikte tazminat ödenmesi...FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına yönelik HSK tarafından ağır darbe vurulmuş, çok sayıda yargı mensubu örgüt irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti. FETÖ ile irtibat ve iltisakı ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen ve HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı.HSK'nın Danıştay'ın verdiği iptal kararlarını temyiz edip etmeyeceği merak konusu olurken, iptal kararlarının temyiz edilmesi durumunda son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği bildirildi. Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği isimlerden B.B.'nin, FETÖ'nün tepe yönetimindeki Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, soruşturma geçiren bir kısım kişilerle görüşme yaptığı belirlendi.DANIŞTAY SKANDAL KARARLARA İMZA ATTIDanıştay 5. Dairesi ihraç kararlarına karşı açılan çok sayıda davayı karara bağlarken, son dönemde skandal kararlar gelmeye başladı. Danıştay 5. Dairesi, meslekten çıkarma kararının iptali için açılan davalarda çok sayıda iptal kararına imza attı. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 178 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdi.SON SÖZÜ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU SÖYLEYECEKHakimler ve Savcılar Kurulu'nun Danıştay'ın vermiş olduğu iptal kararlarını temyiz edip etmeyeceği merak konusu olurken, iptal kararlarının temyiz edilmesi durumunda son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek. Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği isimler arasında FETÖ ile irtibat ve iltisakı HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen birçok ismin yer alması dikkat çekti.MAHREM İMAMLA İRTİBATLI YARGIÇ GÖREVE İADEGöreve iade edilen isimlerden B. B.nin, Emniyet birimlerince düzenlenen raporda örgütün tepe yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda ise FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen bir kısım kişilerle görüşmesinin bulunduğu tespiti yer aldı. Ayrıca hemşehri yemeklerine ve örgüt tarafından düzenlenen bayram kahvaltısına katıldığını ifadesinde itiraf eden B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği ve sivil imamlarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tüm bu bilgi ve belgeler ışığında yargı üyesini FETÖ ile irtibat ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç etti.FETÖ ÜYELERİNİ SERBEST BIRAKAN HAKİMDE VARGöreve iade edilmesine karar verilen isimlerden bir diğeri ise FETÖ ile irtibat ve iltisakı olduğu gerekçesiyle HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen hakim M.Ç., HTS Analiz Raporunda; M.Ç'nin, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı belirlenirken, aynı zamanda kendi ifadesinde FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğine bağış yaptığı da yer aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Isparta Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan FETÖ mensuplarını itirazen serbest bırakması sonucu hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan M.Ç'nin eylemini FETÖ silahlı terör örgütünün amaç ve gayesi doğrultusunda yürütülen bir organizasyonun parçası olarak gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. HSK, M.Ç'yi bu şekilde mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozduğu gerekçesiyle ihraç etmişti. Mümin Çetin, Danıştay 5. Dairesi tarafından göreve iade edildi.BİR DE TAZMİNAT ÖDENECEKDanıştay 5. Dairesinin verdiği iade kararının ardından bütün bu kişilere faiziyle birlikte Devletin tazminat ödeyecek. B. B. ve M.Ç'yle ilgili Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararda "bu karar nedeniyle yoksun kaldığı maddi haklarının meslekten çıkarıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi" denildi.DANIŞTAY BİLGİ VE BELGELERİ YOK SAYDIDanıştay, 178 ismin meslekten ihraç kararını iptal etmesiyle FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, ByLock yazışma içerikleri, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, emniyet analiz raporları ile belirlenen ve bunun sonucunda HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen 178 ismin meslekten ihraç kararını iptal eden Danıştay'ın gerekçe olarak bu belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını göstermesi ise dikkat çekti.