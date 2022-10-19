Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti: Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı

Derin su aracıyla yapılan çekimlerin İsveç tarafından kamuoyuyla paylaşılması, sualtında boru hattına yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini resmen kanıtlamış oldu.İnceleme dört borudan üçünde 50 metre uzunluğunda parçalanma yaşandığını gözler önüne serdi.İsveç Expressen gazetesine göre, boru hattı gözlemiönceki gün Blueye Robotics şirketinin sağladığı robotuyla yapıldı.Su yüzeyinden 80 metre derindeki borular incelenmesi, çok kuvvetli bir patlayıcının etkisine maruz kaldıklarını gösterdi.1 metre 15 santimetre çapında ve 3.5 santimetre kalınlığına sahip borunun parçalanmış olduğu tespit edildiBatılı ülkeler sabotajın arkasında Rusya’nın bulunduğunu iddia ederken Moskova; ABD, Ukrayna ve Polonya’ya işaret etmişti.