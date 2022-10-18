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Adana'daki Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 35 gözaltı

FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Adana'da, 5'i kadın 35 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 18.10.2022 - 15:46 Güncelleme: 18.10.2022 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Adana'daki Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 35 gözaltı
FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Adana'da, 5'i kadın 35 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) koordinasyonunda yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Adana'da da çok sayıda adreste arama yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5'i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, yüksek miktarda Türk lirası, döviz ve altın ile örgütsel materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.
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