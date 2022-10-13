Osmaniye'de dev operasyon! 24 bin 318 paket ele geçirildi

Osmaniye'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 44 şüphelinin ise ifadesi alındı.

Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda 430 bin adet makaron ile 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı tarihlerde çeşitli operasyon ve uygulama yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 430 bin dal boş makaron, 24 bin 318 paket gümrük kaçağı sigara, 630 paket sigara kağıdı, bin 50 adet puro, 108 paket nargile tütünü, 259 kilogram kıyılmış tütün ile 13 adet boş senet ele geçirildi.