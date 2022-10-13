Almanya'da enflasyon hız kesmiyor: 70 yılın zirvesi!

Almanya'da Eylül ayı enflasyonu, 1951 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan Almanya'da halk Rusya ile restleşmenin faturasını ağır ödüyor. Enerjiden gıdaya, ulaştırmadan barınmaya her şeyin fiyatında 2 kattan fazla artış yaşanan Almanya'da otomobil sektörü dışındaki sektörlerde yüzde 50'nin üzerinde seyreden fiyat artışları halkı ve işletmeleri zorlamaya devam ediyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre, Eylül ayı tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.0 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu. Tüketici fiyatlarında Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış görüldü.



ALMANYA'DA ENFLASYON YÜZDE 11'E DAYANDI



Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.



AĞIR FATURA



Almanya'da halk Rusya ile restleşmenin faturasını ağır ödüyor. Enerjiden gıdaya, ulaştırmadan barınmaya her şeyin fiyatında 2 kattan fazla artış yaşanan Almanya'da otomobil sektörü dışındaki sektörlerde yüzde 50'nin üzerinde seyreden fiyat artışları halkı ve işletmeleri zorlamaya devam ediyor.



ALMANYA'DA ENFLASYON BEKLENTİLERİ



Nisan'dan beri Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve ülkenin yıllık enflasyon oranının eylülde yüzde 10'a ulaşmasıyla derinleşmesi dikkati çekti.



Alman hükümeti, ağustos ayında ülkede enflasyonun 2022 yılı için yüzde 8, 2023 yılı için ise yüzde 7 olarak gerçekleşmesini öngörüyorken şimdi yüzde 10'u aştı. Almanya Merkez Bankası ise aynı ayda resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini bildirmişti.



Öte yandan, Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.



ENERJİ KRİZİNDEN ALMAN İMALAT SEKTÖRÜ EN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENİYOR



Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor



Soğuyan küresel ekonomi, malzeme sıkıntısı ve özellikle enerji krizi şu anda Alman imalat sektörünü en ağır şekilde etkiliyor.



Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül'de kamulaştırmıştı.



Hükümet, 29 Eylül'de tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon açıklamıştı.