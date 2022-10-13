  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den OPEC'nin petrol kararına tepki

Son dakika haberi... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.

ABD'den OPEC'nin petrol kararına tepki
Ekleme: 13.10.2022 - 20:00 Güncelleme: 13.10.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
ABD'den OPEC'nin petrol kararına tepki
Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde, ABD'nin dış politikasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan ile tırmanan gerginliğe değinen Kirby şunları kaydetti:

'Ukrayna savaşında, hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. OPEC+'ın aldığı karar, kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar, Putin'e bir rahatlama verdiğinden ve Putin'in savaş mekanizmasına katkı sağladığından askeri ve manevi destek kategorisindedir.'

Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

SUUDİ ARABİSTAN VE ABD ARASINDA OPEC KARARI TARTIŞMASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı sonrası yapılan açıklamaları incelediği aktarılarak hükûmetin, OPEC+ kararlarının 'ekonomik çerçevenin dışında alındığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışan ve gerçeklere dayanmayan' bu açıklamaları tümüyle reddettiği belirtilmişti.

Kirby ise bu açıklamaya cevaben yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetmişti:

'Suudi Arabistan'a üretimi azaltma hedeflerinin piyasada bir dayanağı olmadığını gösteren analizleri gösterdik ve bir sonraki OPEC toplantısına kadar işlerin nasıl gittiğini görmeleri için bekleyebileceklerini söyledik. Diğer OPEC üyesi ülkeler, bizimle özelden iletişime geçti ve Suudi Arabistan'ın kararına katılmadıklarını ancak onlarla aynı yöne gitmek zorunda hissettiklerini söyledi.'


Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden Asya Girişimi' vurgusu...
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu
Gazprom Başkanı Miller kritik tarihi duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başlıyoruz
ABD'den OPEC'nin petrol kararına tepki
Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
NATO'dan Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt: Ciddi sonuçlara yol açacak
Arabuluculuk için rica ettik! 'Başarılı olan tek ülke Türkiye'
Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın 'faturalar ucuzlayacak' dediği görüntüler gündem oldu
Kırım Köprüsü'ne saldırıda dikkat çeken iddia: Arkasında ABD mi var?
Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında
Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı
Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Eylül ayı ABD enflasyon verileri açıklandı: Yine beklentileri aştı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması! 'Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye'
Astana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi
Biden'ın 'nükleer' gafı dünyayı karıştırdı! 4 gündür yaşanan krizi düzeltmeye çalışıyorlar
Bakan Yanık destek ödemelerinin detaylarını açıkladı
CHP'li Seferihisar Belediyesi villa yapılan arazideki asırlık çam ağaçlarını katletti
WhatsApp'ta hesapların ele geçirilmesine neden olan büyük tehlike

WhatsApp'ta hesapların ele geçirilmesine neden olan büyük tehlike

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi: İşte motorinde yeni pompa fiyatları

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

Togg satış modeliyle şaşırtacak! Bu özelliklere dikkat: Seyir halindeyken ödeme yapacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!