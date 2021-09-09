Bu Akşam Camdaki Kız Yeni Bölüm Var mı? Camdaki Kız Yeni Bölüm Ne Zaman? Saat kaçta?

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız, yeni sezona başlıyor! Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Feri Baycu Güler, Merve Polat gibi başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni sezon fragmanının yayınlanması sonrasında dizinin sevenleri ‘Bu akşam Camdaki Kız yeni bölüm var mı?’ sorusunu gündeme getirdi. Peki, bu akşam Camdaki Kız yeni bölüm var mı?





Bu Akşam Camdaki Kız Yeni Bölüm Var mı?



Camdaki Kız Hangi Kanalda?



Camdaki Kız Dizisinin Konusu Nedir?



Camdaki Kız Saat Kaçta?



Camdaki Kız Dizisinin Oyuncuları ve İsimleri



CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?



Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız uzun bir yayın arasının ardından yeni yayın dönemine başlıyor. Dizinin yeni sezon tanıtım fragmanının yayınlanmasından sonra büyük beğeni toplaması üzerine seyirci ‘Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?’ sorusunu gündeme getirdi. Heyecanla beklene dizi hakkında sorular artarken yapımdan yanıt gecikmedi. Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonun ilk bölümünde Sedat ile evlenen Nalan, yeni bir yolculuğa çıkacak. Nalan’ın hayat hikayesi değişirken bu hayata uyum sağlayıp sağlayamayacağı ise dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak. Peki,Yayın hayatına başladığı ilk günden beri büyük yankı uyandıran Camdaki Kız'ın yeni sezon fragmanının yayılması üzerine Camdaki Kız hangi kanalda? sorusu araştırılmaya başladı. Camdaki Kız ikinci sezonunda da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Selma Ergeç, Tamer Levent gibi başarılı isimlerden oluşan Camdaki Kız kadrosu yayın hayatına başladığı günden itibaren seyircinin ilgisini üzerine topladı. Dışarıdan sorunsuz bir hayata sahip olduğu görülen Nalan'ın acı dolu hikayesini anlatan dizide pek çok konuya değinilecek. Aile baskısı, psikolojik şiddet, zenginlik ve psikoloji kavramlarını ele alan dizide pek çok noktaya değiniliyor. Yeni sezonda diziye katılacak olan Camdaki Kız Hayri karakteriyle birlikte dizi yeni bir döneme girecek!’ Camdaki Kız seyircisinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Camdaki Kız yeni yayın döneminde de saat 20.00’da ekranlara gelecek.Burcu Biricik-NalanFeyyaz Şerifoğlu-SedatDevrim Yakut-GülcihanHande Ataizi-CanaFeri Baycu Güler-DöndüNur Sürer-FerideŞerif Erol-AdilHamza Yazıcı-TakoMerve Polat-BillurNihal Menzil-HafizeSelma Ergeç-SelenTuğrul Tülek-LeventTamer Levent-RafetCamdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Aynı’ isimli romanından uyarlanmıştır.Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!