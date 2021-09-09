Bu Akşam Camdaki Kız Yeni Bölüm Var mı? Camdaki Kız Yeni Bölüm Ne Zaman? Saat kaçta?

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız, yeni sezona başlıyor! Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Feri Baycu Güler, Merve Polat gibi başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni sezon fragmanının yayınlanması sonrasında dizinin sevenleri ‘Bu akşam Camdaki Kız yeni bölüm var mı?’ sorusunu gündeme getirdi. Peki, bu akşam Camdaki Kız yeni bölüm var mı?
Bu Akşam Camdaki Kız Yeni Bölüm Var mı?
Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız uzun bir yayın arasının ardından yeni yayın dönemine başlıyor. Dizinin yeni sezon tanıtım fragmanının yayınlanmasından sonra büyük beğeni toplaması üzerine seyirci ‘Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?’ sorusunu gündeme getirdi. Heyecanla beklene dizi hakkında sorular artarken yapımdan yanıt gecikmedi. Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonun ilk bölümünde Sedat ile evlenen Nalan, yeni bir yolculuğa çıkacak. Nalan’ın hayat hikayesi değişirken bu hayata uyum sağlayıp sağlayamayacağı ise dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak. Peki, Camdaki kız yeni bölüm saat kaçta?
Camdaki Kız Hangi Kanalda?
Yayın hayatına başladığı ilk günden beri büyük yankı uyandıran Camdaki Kız'ın yeni sezon fragmanının yayılması üzerine Camdaki Kız hangi kanalda? sorusu araştırılmaya başladı. Camdaki Kız ikinci sezonunda da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.
Camdaki Kız Dizisinin Konusu Nedir?
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Selma Ergeç, Tamer Levent gibi başarılı isimlerden oluşan Camdaki Kız kadrosu yayın hayatına başladığı günden itibaren seyircinin ilgisini üzerine topladı. Dışarıdan sorunsuz bir hayata sahip olduğu görülen Nalan'ın acı dolu hikayesini anlatan dizide pek çok konuya değinilecek. Aile baskısı, psikolojik şiddet, zenginlik ve psikoloji kavramlarını ele alan dizide pek çok noktaya değiniliyor. Yeni sezonda diziye katılacak olan Camdaki Kız Hayri karakteriyle birlikte dizi yeni bir döneme girecek!
Camdaki Kız Saat Kaçta?
‘Camdaki Kız Saat kaçta?
’ Camdaki Kız seyircisinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Camdaki Kız yeni yayın döneminde de saat 20.00’da ekranlara gelecek.
Camdaki Kız Dizisinin Oyuncuları ve İsimleri
Burcu Biricik-Nalan
Feyyaz Şerifoğlu-Sedat
Devrim Yakut-Gülcihan
Hande Ataizi-Cana
Feri Baycu Güler-Döndü
Nur Sürer-Feride
Şerif Erol-Adil
Hamza Yazıcı-Tako
Merve Polat-Billur
Nihal Menzil-Hafize
Selma Ergeç-Selen
Tuğrul Tülek-Levent
Tamer Levent-Rafet
CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Aynı’ isimli romanından uyarlanmıştır.
Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!