CHP'li İBB 2. yılında! İstanbul'daki Aksaray metro istasyonu sular altında kaldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçim sürecinde bütün vaatlerinin tam tersini yapmaya devam ediyor. Öyle ki İstanbul'un ulaşım damarlarından sayılan metro hatları tel tel dökülmeye başladı.



Aksaray metro istasyonunda yangın söndürme hortumunun bağlı bulunduğu boru patladı ve istasyon kısa süre içinde sular altında kaldı.



İLK DEĞİL!



Geçtiğimiz aylarda da İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanından su akmış belediye personeli suyun bastığı alanı şeritlerle kapatmıştı.



METRO SÜRELERİNİ UZATIP SEFER SAYISINI AZALTTI



Öte yandan CHP'li İBB'nin metro sürelerini uzatıp sefer sayılarını azaltması işe ve okula giden vatandaşlara büyük zorluk yaşatıyor. Sinyalizasyon problemine henüz bir çözüm üretemeyen İmamoğlu yönetimi, devamlı metro seferlerinde aksamaya neden oluyor.



METRO HATTINA BETON DÖKÜP KAPATTI



AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftlar İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla durdurulmuştu.