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Yine CHP yine taciz! Şoke eden ses kaydı... CHP'li il başkanından çaycı kadına iğrenç teklif!

Yine CHP yine taciz! Şoke eden ses kaydı... CHP'li il başkanından çaycı kadına iğrenç teklif!

Sık sık parti içinde yaşanan taciz olaylarıyla gündeme gelen CHP, yine şoke eden bir haberle gündeme geldi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un yanında çalışan çaycıyı taciz ettiği öğrenildi. Olayın ses kayıtları da ortaya çıktı. CHP, el altından Oğuz'un sessizce istifasını aldı. Yanında çalışan çaycı kadınla birlikte olmak isteyen İl Başkanının ses kaydında ‘Çok hoşuma gidiyorsun’ dediği duyuldu. CHP’liler ise bu iğrenç olayın kumpas olduğunu savundu.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 11:22
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 11:36
Yine CHP yine taciz! Şoke eden ses kaydı... CHP'li il başkanından çaycı kadına iğrenç teklif!

CHP'de sıradanlaşan taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. Şoke edici ses kayıtlarının bulunduğu bu skandalın ise adresi CHP Erzurum İl Başkanlığı. Başkan Bülent Oğuz'un yanında çalışan çaycı kadını taciz ettiği ses kayıtlarına da yansıdı.

SESSİZ SEDASIZ KAPATILDI

Erzurum CHP İl Başkanlığında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen taciz olayının üzeri sessiz sedasız kapatıldı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, partide çalışan kadın çaycıya kendisiyle birlikte olmak istediğini söyleyerek sık sık tacizde bulundu. Sonunda durumu ses kaydına alan çaycı kadın iddiasını ispatladı.



YİNE 'KUMPAS' SAVUNMASI

CHP Genel Merkezi ise Oğuz'un sessiz sedasız istifasını alırken herhangi bir açıklama yapmadı. Parti içinde bu iğrenç olayla 'İl başkanına kumpas' kurulduğu durumun taciz olmadığı söylendi. Ancak CHP'li İl Başkanının kadın görevli ile birlikte olmak istediği ses kaydıyla ortaya çıktı.



'EKMEK MÜCADELEMİ VERİYORUM'

Kayıtta kadının 'Ekmek mücadelesi veriyorum' demesine rağmen İl Başkanı Oğuz'un 'Çok hoşuma gidiyorsun' diyerek birlikte olmak istediği duyuluyor. Başkan ve çaycı kadın arasında geçen diyalogda birbirinden iğrenç cümleler sarf edilirken tacize uğrayan kadının 'Adınız çıkmış dokuza' ve 'Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler' sözleri daha önce de benzer olayların yaşandığını düşündürdü.

Chp Skandallari


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