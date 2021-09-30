Kim Milyoner Olmak İster'de tartışmalara neden olan soru! Cevaba kimse inanamadı

ATV ekranlarında seyircilerin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Hangisi omurgasız bir hayvandır?' herkesi ekran başına topladı. İşte herkesin merak ettiği 'Hangisi omurgasız bir hayvandır?' sorusunun cevabı...



Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, ilginç sorularla yarışmacılara eğlenceli ve bilgilendirici anlar yaşatıyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada geçtiğimiz günlerde sorulan 'Hangisi omurgasız bir hayvandır?' sorusu seyircileri fikir ayrılığına düşürdü. Seçenekler arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı ve seyirciler cevabı merak etti. Herkes sorunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yaparken; dikkat çeken 'Hangisi omurgasız bir hayvandır?' sorusunun cevabı şöyle;







