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Yaşam
Bursa'da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı

Bursa'da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 16:00
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 16:07
Bursa'da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı

Bursa'da İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde Jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri, ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldı.

Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

EKİPLER, KAYIP ŞAHSIN İSMİYLE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladı.



Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylendiğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.

BAŞKA BİR KİŞİNİN ARANDIĞI ZANNETTİ: BEN BURADAYIM

Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, 'Ben buradayım' deyince ekipler şaşkına döndü.

Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip, kayıp şahsı evine bıraktı.



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