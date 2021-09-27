26 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları İkimizin Sırrı, Masterchef Türkiye, Yargı

Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 26 Eylül Pazar akşamı; Yargı, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 26 Eylül Pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Eylül Pazar günü reyting sonuçları





26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



26 EYLÜL PAZAR TOTAL 10 PROGRAM



26 EYLÜL PAZAR AB İLK 10 PROGRAM



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 26 Eylül Pazar günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu!MASTERCHEF TÜRKİYE TV8YARGI KANAL DUZAK ŞEHRİN MASALI FOXSHOW ANA HABERGÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONUİKİMİZİN SIRRIİÇİMİZDEN BİRİBENZEMEZ KİMSE BİZEMASTERCHEF TÜRKİYE ÖZETMASTERCHEF TÜRKİYE TV8YARGI KANAL DUZAK ŞEHRİN MASALI FOXMASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8SHOW ANA HABER SHOW TVGÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOXYARG TEKRAR KANAL DİKİMİZİN SIRRI ATVBENZEMEZ KİMSE BİZE STAR TVİşte heyecanla beklenen