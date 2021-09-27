USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
26 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları İkimizin Sırrı, Masterchef Türkiye, Yargı

26 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları İkimizin Sırrı, Masterchef Türkiye, Yargı

26 Eylül Pazar akşamı İkimizin Sırrı, Yargı, MasterChef Türkiye gibi dizi ve yarışma programları seyircisiyle buluştu. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincisi programları belirlendi. Peki 26 Eylül pazar reyting birincisi hangi dizi oldu? 26 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 26 Eylül Pazar reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:25
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:27
26 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları İkimizin Sırrı, Masterchef Türkiye, Yargı

Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 26 Eylül Pazar akşamı; Yargı, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 26 Eylül Pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Eylül Pazar günü reyting sonuçları

26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 26 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 26 Eylül Pazar günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu!

26 EYLÜL PAZAR TOTAL 10 PROGRAM


MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

YARGI KANAL D

UZAK ŞEHRİN MASALI FOX

SHOW ANA HABER

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

İKİMİZİN SIRRI

İÇİMİZDEN BİRİ

BENZEMEZ KİMSE BİZE

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET

26 EYLÜL PAZAR AB İLK 10 PROGRAM


MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

YARGI KANAL D

UZAK ŞEHRİN MASALI FOX

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

SHOW ANA HABER SHOW TV

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

YARG TEKRAR KANAL D

İKİMİZİN SIRRI ATV

BENZEMEZ KİMSE BİZE STAR TV

İşte heyecanla beklenen 26 Eylül Pazar reyting sonuçları

26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı