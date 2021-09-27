26 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Pazar Reyting Sonuçları İkimizin Sırrı, Masterchef Türkiye, Yargı

26 Eylül Pazar akşamı İkimizin Sırrı, Yargı, MasterChef Türkiye gibi dizi ve yarışma programları seyircisiyle buluştu. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin bitmesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincisi programları belirlendi. Peki 26 Eylül pazar reyting birincisi hangi dizi oldu? 26 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 26 Eylül Pazar reyting sonuçları…
Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 26 Eylül Pazar akşamı; Yargı, İkimizin Sırrı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 26 Eylül Pazar günü reyting birincisi kim oldu? İşte 26 Eylül Pazar günü reyting sonuçları