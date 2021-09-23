Bu CHP mi yurt sorununu çözecek? CHP'li belediyenin içme suyunu bağlayamadığı o yurt!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda, inşaatı kısa sürede tamamlanıp, kullanıma hazır hale getirilen 5 bin 400 kapasiteli öğrenci yurdunun hizmete girmesi için, CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin binaya içme suyunu bağlaması bekleniyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'da 3 etap halinde hizmete alınacak toplam 5 bin 400 kapasiteli öğrenci yurdu projesi hazırladı. 9 Mayıs 2018’de başlayan projenin ilk etabı 28 Ekim 2020’de, 2. Etabı da 31 Mayıs 2021'de tamamlanarak hizmete hazır hale geldi.



CHP'li belediye kanalizasyon sistemi bağlamadı!



17 Aralık 2018’de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazı yazılarak "yurt inşaatlarının içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı hizmetlerinin sağlanması" talep edildi. CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi, içme suyunun bağlanacağını bildirdi ama kanalizasyon hattı çekmeyi kabul etmedi. Buna gerekçe olarak da şehir kanalizasyon hattının dolu olduğu gösterildi. İşi üstlenen firma inşaatı tamamlasa da CHP’li belediye bu talebi bir türlü yerine getiremedi.

Hizmete girmesi için içme suyunun bağlanması bekleniyor



Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlara "ileri atık sistemi" kurdu. Ancak içme suyu ile ilgili çalışmalar da oldukça ağır ilerledi. Belediye 2019 yılında yapmayı taahhüt ettiği su ile ilgili çalışmalara daha birkaç gün önce başladı. Diğer tüm çalışmaları biten, döşemeleri tamamlanan yurdun öğrencilerin kullanımına açılması için CHP’li belediyenin yurda içme suyunu bağlaması bekleniyor.



Kılıçdaroğlu'nun o sözü!



Yaşanan süreç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yurt sorununu çözemezsem, 1 yıl içinde siyaseti bırakırım." sözünü akıllara getirdi. Kamuoyunun, Muğla'daki yurt inşaatına ilişkin Kılıçdaroğlu'na tepkisi, "Al sana bitmiş bina. Sorunu 1 ayda çöz, siyasete devam et!" şeklinde oldu.

