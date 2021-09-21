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'Camdaki Kız'da Hayri'nin yüzü göründü!

'Camdaki Kız'da Hayri'nin yüzü göründü!

İki sezondur izleyicilerin kalbinde taht kuran, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın merakla beklenen 12'nci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin gizemli karakteri Hayri'nin ise kim olduğu ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:24
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:27
'Camdaki Kız'da Hayri'nin yüzü göründü!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 12'nci bölümüyle 23 Eylül Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak.

CANA VE SEDAT'I YAKALADI
Yeni bölümde; Feride, Cana ve Sedat'ı yan yana yakarlarken; evdeki bir hadiseye kızan Rafet Koroğlu esip gürlüyor. Tabi Rafet Bey'in öfkesinden Nalan hatta Muzo bile nasibin alıyor.



RAFET KOROĞLU'NUN ÖFKESİ
Buna daha fazla dayanamayan Gülcihan ise; 'Rafet. Eğer bu koskoca evde yalnız ölmek istemiyorsan benim çocuklarımdan uzak duracaksın' diyerek ilk kez dişlerini gösteriyor.

Yaşadıklarını kaldıramayan Rafet Koroğlu ise otelde fenalaşırken; yardımına geçtiğimiz haftalarda da Nalan'a Cana'nın hediye ettiği bilekliği bulan Hayri yetişiyor.

CİHANGİR CEYHAN, 'CAMDAKİ KIZ'DA
Böylece sezon finalinden bu yana sürekli yaka kartını ve ellerini gördüğümüz Nalan'ın büyük aşkı olacak Hayri ortaya çıkıyor. Dizide Hayri karakterine genç oyuncu Cihangir Ceyhan hayat verecek.


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