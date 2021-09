Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.



The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak.