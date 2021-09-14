HDP ve Selahattin Demirtaş destekçisi Ahmet Davutoğlu: Suriye bölünürse saygı gösterelim

Barzani ailesinin medya kanalı Rudaw'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de Kürtler için federasyon kararı alınması halinde Türkiye'nin buna saygı göstermesi gerektiğini düşünüyor.



Geçen hafta Diyarbakır'a giden Davutoğlu, evlat nöbetindeki ailelerle tartışıp hakaretler savurmuştu. 'HDP'ye destek vermeyin' diyen ailelere bağırdı ve HDP'nin kapatılmasına karşı çıktığını inkar etti.



Mart ayında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından kapatma davası için yapılan AYM başvurusuna karşı Twitter'dan bir paylaşım yapan Davutoğlu, 'Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar' demişti.



SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE SAYGI GÖSTERECEK



ABD'ye yakınlığıyla bilinen Davutoğlu, Rudaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak'ın 'Suriye'de otonomi, özerklik ya da federasyon taleplerini nasıl karşılıyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıtta, 'Suriye Kürtleri bizim için asla bir tehdit değildir. Aksine Türkiye ile ilişkiler bağlamında bir şehrin ortasından geçen tren rayları ile ayrıldığı için ilişkiler bağlamında en yakın ilişkiye sahip komşu bölgedir. Dolayısıyla onların hakkını ve hukukunu korumak, Suriye içerisinde herhangi bir yönetim kendi aralarında anlaşırsa bunlara saygı göstermek ama bir terör mevcudiyetine de asla izin vermemek gerekiyor.' sözleriyle Suriye'nin bölünmesine işaret etti.



AFRİN'DE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI



Davutoğlu, Afrin'e yönelik girişilen terör operasyonlarının ardından Türkiye'nin desteğiyle yeniden başlatılan eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında ise 'Afrin'de Kürtlerin kendi haklarıyla, dilleriyle, kültürleriyle Türkiye'nin himayesinde bir yönetim içinde yer almaları güzel bir örnek teşkil eder. Herhangi bir hak ihlali nerede ve kimin tarafından yapılırsa yapılsın ben buna karşı çıkarım. Afrin'de Kürtçenin müktesebattan çıkarılması konusu ise yanlıştır.' dedi.



KÜRTÇENİN ANADİLDE EĞİTİM DİLİ OLMASINI İSTİYOR!



Kürtçenin anadilde eğitim dili olmasını isteyen Davutoğlu, 'Parti programımızda bu açık bir şekilde yazıyor. Kürtçenin öğretilmesi ve eğitimde kullanılması diyoruz. Dolayısıyla böyle bir talep kolektif bir talep olmanın ötesinde vatandaşlık hakları içinde bir taleptir.' diyerek şöyle konuştu:



'Dolayısıyla anadilde eğitim ve öğretim konusu, anadilin kullanılması konusunu insan hakları çerçevesinde ele alıyoruz. Nasıl uygulanacağı, nasıl yapılacağı hususlarını hep beraber değerlendirmek, istişare etmek lazım. Ama anadilin ret edilmesi, insan hakları ihlalidir. Anadilin öğretilmesi ve kullanılması bir insan hakları meselesidir.'



