İzmir'deki açılışta skandal! CHP'li Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı projelerin çoğunun eski olduğu ortaya çıktı

Konak Belediyesi'nin hayata geçirdiği söylenerek geçtiğimiz Cuma günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Engelsiz Yaşam Köyü'nde açılışı yaptırılan 13 projenin birçoğuyla ilgili skandal bilgiler ortaya çıktı. En trajikomik olanlardan biri de Roman Kültür Merkezi'nin açılışının yaptırılması oldu. Tepecik'teki merkezin açılışını 8 Nisan 2021'de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, davul zurna eşliğinde kurdele keserek yapmıştı.



CHP LİDERİ AÇTI



Atilla Mahallesi'ndeki Mübadele Parkı ve Mübadele Heykeli'nin resmi açılışı da Haziran ayında Batur ve kalabalık bir davetli topluluğunca yapılmıştı. Açılışı yapılan yerlerden biri olan ve inşaatının önemli bölümü önceki başkan zamanında yapılan Toros Pazaryeri'nin ise, Şubat 2020'den bu yana hizmet verdiği ortaya çıktı. Başkan Batur 9 Şubat 2020'de pazaryerine giderek tesisi hizmete almış ve basın kuruluşlarına 'Toros Pazaryeri açıldı' diye haber bülteni gönderilmişti. Pazaryerine çevrilen Kahramanlar Katlı Otoparkı'nın alt katının da sanki yeni bir projeymiş gibi Kılıçdaroğlu'na açtırılması da bir başka skandal oldu.



ÇOĞU ESKİ PROJE



Bazı projelerin büyük bölümünün belediyenin önceki başkanı Sema Pekdaş tarafından tamamlandığı, bazılarının Valilik, çoğunluk hissesi İzmirli işadamlarına ait Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu TARKEM A.Ş. ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirildiği görüldü. Bunlardan haberi olmayan Kılıçdaroğlu, açılışta projeleri nedeniyle Konak Belediyesi'ni övmüştü. Sabah'ın haberine göre, Başkan Batur da, seçim sürecinde sözünü verdikleri projelerin yüzde 70'ini tamamladıklarını iddia ederek '13 projenin maliyeti 59 milyon TL civarında. Devam eden projelerimiz ile birlikte 82 milyonluk projeyi hayata geçireceğiz' demişti. Ancak açılışı yapılan yerlerin büyük bölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ise, 'CHP liderini kandırmışlar' dedirtti.



Kemal Kılıçdaroğlu'na açılışı yaptırılan projelerin bazılarının zaten daha önce törenle açıldığı anlaşıldı. Roman Kültür Merkezi de Nisan ayında Tunç Soyer ve Abdül Batur tarafından törenle açılmıştı.



2 TANESİ BATUR'UN



AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş, açılışı yapılan projelerle ilgili bilgiler verdi. Başdaş, '13 projenin 3 tanesi önceki başkan tarafından, 5 tanesi valilik tarafından yapıldı. İncelediğinizde Batur'un 2.5 yılda bizzat kendisinin yapabildiği sadece 2 projesi olduğu görülüyor' dedi. 'Yüzde 95'i bir önceki başkan tarafından bitirilen Toros Pazaryeri'ni şimdi Batur mu yapmış oluyor?' diye soran Başdaş, 'Mevcut otoparkın alt katını pazaryerine dönüştürüp sonra da bunu Genel Başkana açtırmaları nasıl bir vizyona sahip olduklarını ortaya koyuyor. Aynı projeleri 2. defa açarak basit şovlarla Konak'a fayda sağlayamazsınız. Genel başkanınızı yanıltabilirsiniz ancak Konak'ta yaşayan vatandaşlarımızı asla kandıramazsınız' ifadelerini kullandı. Toros pazaryerinin içindeki Minikler Konağı'nın da yine önceki dönem belediye başkanı tarafından hayata geçirildiğini anlatan Başdaş, İkizevler Semt Merkezi, Yemişçizade Konağı projelerinin de valilik desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi.



ŞŞTE PROJELERLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLERDEN BAZILARI



● Konak Engelsiz Yaşam Köyü: Büyükşehir Belediye eski Başkanı Burhan Özfatura'nın başkanlığını yaptığı Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı, İZKA ve hayırseverlerin desteği ile yapıldı.

● Roman Kültür Merkezi: Valilik restorasyon desteği verdi. Projenin resmi açılışı zaten 8 Nisan 2021 Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kalabalık bir davetli topluluğu tarafından davul zurna eşliğinde kurdele kesilerek yapılmıştı.

Şimdi aynı yer için bu defa Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla ikinci açılış töreni düzenlenmiş oldu.

● Mübadele Parkı ve Mübadele Heykeli: Atilla Mahallesi'nde yer alan park ve heykelin açılışı da geçtiğimiz 4 Haziran'da Başkan Batur ve kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı törenle açıldı. Burası şimdi bir de Kılıçdaroğlu tarafından açılmış oldu.

● Kahramanlar Kapalı Pazaryeri: Yeni bir bina inşa edilmedi. Mevcut çok katlı otoparkın ilk katı pazaryeri haline getirilmişti. Sanki yeni baştan bir proje hayata geçirilmiş gibi açtırıldı.

● Yenilikçi Öğrenme Merkezi: Kentimiz İzmir Derneği, TARKEM A.Ş. ve Kentimiz İzmir Derneği ile ortaklaşa yapıldı.

● Konak Gençlik Destek Merkezi: Kemer'deki yerini TCDD verdi.

● İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesi: Valilik ve Milli Kütüphane Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildi.

● Gültepe Spor Kompleksi: İnşaatı önceki dönem belediye başkanı tarafından başlatıldı.

● Konak Sosyal Destek Merkezi: Kızılay ile birlikte yapıldı.