Dışişleri Bakanlığı'ndan '11 Eylül' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül saldırılarının yirminci yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.



Açıklamada, 'ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıldönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz.



11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle işbirliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır.' ifadelerine yer verildi.