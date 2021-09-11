Başkan Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret: Bizzat incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.



Başkan Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti ve burada da incelemelerde bulundu.



