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YKS Tercihleri başladı! YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? 2021 Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları!

YKS Tercihleri başladı! YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? 2021 Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları!

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2021 YKS tercihleri başladı. Peki YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? 2021 Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne? YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS Kaç Tercih Hakkı Bulunmaktadır? İşte 2021 YKS tercih kılavuzu…

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:12
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:38
YKS Tercihleri başladı! YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? 2021 Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları!

YKS tercihleri sabah saat 10.00 itibariyle başladı. Daha önce ilan edilen takvime göre 13 Ağustos'ta sona ermesi planlanan üniversite tercihlerinin süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Hayallerinin peşinden gitmek isteyen milyonlarca genç Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. YKS tercihlerinin başlamasıyla öğrenciler YKS puanı, başarı sıralamaları ve okul kontenjanlarına göre yapacak. Adaylar tercih yaparken üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulunduracak. Peki YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? 2021 Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl? Milyonlarca öğrenci bu soruların yanıtını aramaya başladı bile. ÖSYM güncel üniversite taban puanlarını, üniversite kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını bir kılavuzla yayınladı. Sizler için YKS üniversite tercihi nasıl yapılır ve 2021 Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl sorularının yanıtını yazdık.




YKS Tercihleri Başladı


OSYM tarafından yapılan açıklamada 2021 YKS tercih işlemlerinin 5 Ağustos saat 10.00'da başlayacağı duyurulmuştu. 2021 YKS tercihleri başladı. Tercih ekranı öğrencilerin kullanımına açıldı. Kılavuzda yer alan kurallar dahilinde öğrenciler ais.osym.gov.tr adresinde tercih yapabilecek.

YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek?


OSYM tarafından yapılan açıklamada YKS tercihlerinin 13 Ağustos'ta sona ereceği bildirilmişti. Ancak ülkemizde yaşanan yangın felaketi nedeniyle tercihler bir hafta daha uzatılarak 20 Ağustos'a ertelendi.

2 Yıllık ve 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları


ÖSYM tarafından hazırlanan YKS tercih kılavuzu da bugün yayınlandı. Kılavuzda Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları yer aldı. Adaylar YKS tercih kılavuzu sayesinde 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını görüntüleyebilecek.

YKS Üniversite Tercihi Nasıl Yapılır?


ÖSYM, öğrencilerin YKS tercihlerini kolay bir şekilde yapabilmesi için 2021 YKS tercih kılavuzu yayınladı. Yayınlanan kılavuzda öğrencilerin ne şartlarda tercih yapabileceğine dair tüm bilgiler yer alıyor. Kılavuza ulaşmak için ise öğrencilerin ais.osym.gov.tr adresine girmesi gerekiyor.



Kimler Üniversite Tercihi Yapabilir?


YKS tercihi yapabilmek için öğrencilerin öncelikle ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir. Temel Yeterlilik Testinden belirlenen 15 puan barajı geçen adaylar 2 yıllık meslek yüksekokullarını tercih edebilecek. TYT'de 180 puan barajını aşanlar ise 4 yıllık lisans fakülte tercih etme hakkına sahip olacak.

YKS Kaç Tercih Hakkı Bulunmaktadır?


Üniversite tercihi yapacak adayların, 24 adet tercih hakkı bulunmaktadır. Tercih alanlarının tamamen doldurulması zorunlu değildir. T.C. Kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM AİS'e giren adaylar işlem bölümünden tercihlerini sıralayabilir.



YKS Tercihleri ne zaman başlıyor, YKS tercihleri nasıl yapılır ve 2021 Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne sorularının yanıtını ÖSYM'den alınan bilgilere göre düzenledik.

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