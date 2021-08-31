USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Siyaset
AK Partili Cahit Özkan: İYİ Parti, FETÖ'nün kurduğu bir partidir

AK Partili Cahit Özkan: İYİ Parti, FETÖ'nün kurduğu bir partidir

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “İYİ Parti FETÖ’nün kurduğu bir partidir” açıklamasını yaptı.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 00:05
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 00:15
AK Partili Cahit Özkan: İYİ Parti, FETÖ'nün kurduğu bir partidir

Beyaz Tv'de Melissa Bağcı'nın sunduğu ‘Akılda Kalsın' programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP'yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ'nün kurduğu bir partidir” dedi.

Özkan, “İYİ Parti'nin kendi kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ da İYİ Parti'nin FETÖ ilişkisini ifade etti. Genel Başkanları da belge ve bilgilerle FETÖ ile ilişkisi açığa çıkan İstanbul İl Başkanına sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Özkan, paylaşımında, “Hain FETÖ; kaset kumpasları ile CHP'ye Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaparak, kongre kumpasları ile İYİ Parti'yi kurarak, bu iki partiyi kendisine manivela yapmıştır. Kandile sırtını dayayan partiyi de kuyruklarından bağlamıştır.” ifadelerine yer verdi.





YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement