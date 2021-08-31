AK Partili Cahit Özkan: İYİ Parti, FETÖ'nün kurduğu bir partidir

Beyaz Tv'de Melissa Bağcı'nın sunduğu ‘Akılda Kalsın' programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP'yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ'nün kurduğu bir partidir” dedi.



Özkan, “İYİ Parti'nin kendi kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ da İYİ Parti'nin FETÖ ilişkisini ifade etti. Genel Başkanları da belge ve bilgilerle FETÖ ile ilişkisi açığa çıkan İstanbul İl Başkanına sahip çıktı” ifadelerini kullandı.



Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Özkan, paylaşımında, “Hain FETÖ; kaset kumpasları ile CHP'ye Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaparak, kongre kumpasları ile İYİ Parti'yi kurarak, bu iki partiyi kendisine manivela yapmıştır. Kandile sırtını dayayan partiyi de kuyruklarından bağlamıştır.” ifadelerine yer verdi.









