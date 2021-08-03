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Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir? Yangında Zarar Gören Hayranlara Ücretsiz Müdahale Eden Kurumlar Listesi

Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir? Yangında Zarar Gören Hayranlara Ücretsiz Müdahale Eden Kurumlar Listesi

Türkiye’nin dört bir yanını saran yangınların ardından seferberlik başlatıldı. Milyonlarca insanı derinden sarsan yangınlar doğaya ve hayvanlara da ciddi zararlar verdi. Alanında uzman veteriner hekimler ise yangına maruz kalan hayvanlara yapılması gereken müdahaleler konusunda çeşitli bilgiler gerçekleştiriyor. Peki, yangında zarar gören hayvanlara nasıl müdahale edilir? İşte yangında zarar gören hayvanlara ücretsiz müdahale eden kurumlar listesi…

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 12:08
Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir? Yangında Zarar Gören Hayranlara Ücretsiz Müdahale Eden Kurumlar Listesi

Türkiye'de meydana gelen yangınlar sonrasında pek çok kişi hayvan, doğa ve insanlara yardım etmek için çalışmalara başladı. Özellikle yangından kurtarılan hayvanlar için gerçekleştirilen çalışmalarda yangında zarar gören hayvanlara ilk yardım konuşuluyor. İşte veteriner hekimlerin açıklamaları doğrultusunda yangında zarar gören hayvanlara nasıl müdahale edilir? Sorusunun cevabı!

Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir?


Alanında uzman hekimler orman yangınından etkilenen hayvanlara müdahale edecek olan kişilerin neler yapması gerektiğini açıkladı. İşte yangında zarar gören hayvanlara nasıl müdahale edilir? Sorusunun cevabı;

• Yangın bölgesinden uzaklaştırın,

• Yangından çıkar çıkmaz soğuk su dökmeyin,

• Yanık kısmın üzerine ıslak bir bezle müdahale edin,

• Hayvanın hareket alanını kısıtlayın,

• Veteriner hekim kontrolünden geçirin,

Yangından etkilenen hayvanları ücretsiz tedavi eden kurumlar nelerdir

Yangına Maruz Kalan Hayvanlara Neler Yapılmamalı?


• Soğukta tutulmamalı,

• Aynı bölgede bırakılmamalı,

• Direkt soğuk su uygulaması gerçekleştirilmemeli,

Yangına maruz kalan hayvanlara neler yapılmamalı? Sorusunun cevabı alanında uzman veteriner hekimler tarafından cevaplandırılmıştır.

Yangından Etkilenen Hayvanları Ücretsiz Tedavi Eden Kurumlar


Akademi Hayvan Hastanesi BURSA

Akdeniz Hayvan Hastanesi ANTALYA

Altınkum Hayvan Hastanesi ANTALYA

Anatolia Hayvan Hastanesi İSTANBUL

Animallia Hayvan Hastanesi İSTANBUL

Antalya Hayvan Hastanesi ANTALYA

Antlara Hayvan Hastanesi ANTALYA

Aorta Hayvan Hastanesi İSTANBUL

Armilla Hayvan Hastanesi BURSA

Avrupa Hayvan Hastanesi ANTALYA

Başkent Hayvan Hastanesi ANKARA

Batıkent Hayvan Hastanesi ANKARA

Bianca Hayvan Hastanesi ANTALYA

Bodrum Hayvan Hastanesi MUĞLA

Cat Hospital Hayvan Hastanesi ANKARA

Clubvet Hayvan Hastanesi İSTANBUL

Dinçpati Hayvan Hastanesi ANKARA

Empati Akademi Hayvan Hastanesi İSTANBUL

Eryaman Veteriner Hastanesi ANKARA

International Veterinary Hospital ANTALYA

İstanbul Hayvan Hastanesi

İzmir Hayvan Hastanesi İZMİR

Konyaaltı Hayvan Hastanesi ANTALYA

MedikaVet Hayvan Hastanesi GÖKOVA

MedikaVet Hayvan Hastanesi MUĞLA

Metropol Hayvan Hastanesi İZMİR

Metropolitan Hayvan Hastanesi ANKARA

Pegasos Hayvan Hastanesi İZMİR

Pet Hospital Hayvan Hastanesi BEYSUKENT ANKARA

Pet Hospital Hayvan Hastanesi GOP ANKARA

Petcode Hayvan Hastanesi ANKARA

Petcode Hayvan Hastanesi İSTANBUL

Petical Hayvan Hastanesi MERSİN

Referans Hayvan Hastanesi ANKARA

Sempati Hayvan Hastanesi ESKİŞEHİR

Therapy Hayvan Hastanesi İZMİR

Vetclinic Hayvan Hastanesi ANKARA

Vetline Hayvan Hastanesi İSTANBUL

Victoria Veteriner Hastanesi iSTANBUL

Vsm Hayvan Hastanesi ANKARA

Vtm Hayvan Hastanesi ANKARA

Yücelen Hayvan Hastanesi İZMİR

Yücelen Hayvan Hastanesi MUĞLA

Yangına maruz kalan hayvanlara neler yapılmamalı?

Yangından etkilenen hayvanları ücretsiz tedavi edem kurumlar ve kuruluşlar bu şekilde listelenmiştir.

Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir?Yangına Maruz Kalan Hayvanlara Neler Yapılmamalı?Yangından Etkilenen Hayvanları Ücretsiz Tedavi Eden Kurumlar Nelerdir


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