Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir? Yangında Zarar Gören Hayranlara Ücretsiz Müdahale Eden Kurumlar Listesi

Türkiye'de meydana gelen yangınlar sonrasında pek çok kişi hayvan, doğa ve insanlara yardım etmek için çalışmalara başladı. Özellikle yangından kurtarılan hayvanlar için gerçekleştirilen çalışmalarda yangında zarar gören hayvanlara ilk yardım konuşuluyor. İşte veteriner hekimlerin açıklamaları doğrultusunda yangında zarar gören hayvanlara nasıl müdahale edilir? Sorusunun cevabı!
Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir?
Alanında uzman hekimler orman yangınından etkilenen hayvanlara müdahale edecek olan kişilerin neler yapması gerektiğini açıkladı. İşte yangında zarar gören hayvanlara nasıl müdahale edilir?
Sorusunun cevabı;
• Yangın bölgesinden uzaklaştırın,
• Yangından çıkar çıkmaz soğuk su dökmeyin,
• Yanık kısmın üzerine ıslak bir bezle müdahale edin,
• Hayvanın hareket alanını kısıtlayın,
• Veteriner hekim kontrolünden geçirin,
Yangına Maruz Kalan Hayvanlara Neler Yapılmamalı?
• Soğukta tutulmamalı,
• Aynı bölgede bırakılmamalı,
• Direkt soğuk su uygulaması gerçekleştirilmemeli,
Yangına maruz kalan hayvanlara neler yapılmamalı?
Sorusunun cevabı alanında uzman veteriner hekimler tarafından cevaplandırılmıştır.
Yangından Etkilenen Hayvanları Ücretsiz Tedavi Eden Kurumlar
Akademi Hayvan Hastanesi BURSA
Akdeniz Hayvan Hastanesi ANTALYA
Altınkum Hayvan Hastanesi ANTALYA
Anatolia Hayvan Hastanesi İSTANBUL
Animallia Hayvan Hastanesi İSTANBUL
Antalya Hayvan Hastanesi ANTALYA
Antlara Hayvan Hastanesi ANTALYA
Aorta Hayvan Hastanesi İSTANBUL
Armilla Hayvan Hastanesi BURSA
Avrupa Hayvan Hastanesi ANTALYA
Başkent Hayvan Hastanesi ANKARA
Batıkent Hayvan Hastanesi ANKARA
Bianca Hayvan Hastanesi ANTALYA
Bodrum Hayvan Hastanesi MUĞLA
Cat Hospital Hayvan Hastanesi ANKARA
Clubvet Hayvan Hastanesi İSTANBUL
Dinçpati Hayvan Hastanesi ANKARA
Empati Akademi Hayvan Hastanesi İSTANBUL
Eryaman Veteriner Hastanesi ANKARA
International Veterinary Hospital ANTALYA
İstanbul Hayvan Hastanesi
İzmir Hayvan Hastanesi İZMİR
Konyaaltı Hayvan Hastanesi ANTALYA
MedikaVet Hayvan Hastanesi GÖKOVA
MedikaVet Hayvan Hastanesi MUĞLA
Metropol Hayvan Hastanesi İZMİR
Metropolitan Hayvan Hastanesi ANKARA
Pegasos Hayvan Hastanesi İZMİR
Pet Hospital Hayvan Hastanesi BEYSUKENT ANKARA
Pet Hospital Hayvan Hastanesi GOP ANKARA
Petcode Hayvan Hastanesi ANKARA
Petcode Hayvan Hastanesi İSTANBUL
Petical Hayvan Hastanesi MERSİN
Referans Hayvan Hastanesi ANKARA
Sempati Hayvan Hastanesi ESKİŞEHİR
Therapy Hayvan Hastanesi İZMİR
Vetclinic Hayvan Hastanesi ANKARA
Vetline Hayvan Hastanesi İSTANBUL
Victoria Veteriner Hastanesi iSTANBUL
Vsm Hayvan Hastanesi ANKARA
Vtm Hayvan Hastanesi ANKARA
Yücelen Hayvan Hastanesi İZMİR
Yücelen Hayvan Hastanesi MUĞLA
Yangından etkilenen hayvanları ücretsiz tedavi edem kurumlar
ve kuruluşlar bu şekilde listelenmiştir.