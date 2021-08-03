Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir? Yangında Zarar Gören Hayranlara Ücretsiz Müdahale Eden Kurumlar Listesi

Türkiye'de meydana gelen yangınlar sonrasında pek çok kişi hayvan, doğa ve insanlara yardım etmek için çalışmalara başladı. Özellikle yangından kurtarılan hayvanlar için gerçekleştirilen çalışmalarda yangında zarar gören hayvanlara ilk yardım konuşuluyor. İşte veteriner hekimlerin açıklamaları doğrultusunda yangında zarar gören hayvanlara nasıl müdahale edilir? Sorusunun cevabı!





Yangında Zarar Gören Hayvanlara Nasıl Müdahale Edilir?



Yangına Maruz Kalan Hayvanlara Neler Yapılmamalı?



Yangından Etkilenen Hayvanları Ücretsiz Tedavi Eden Kurumlar



Alanında uzman hekimler orman yangınından etkilenen hayvanlara müdahale edecek olan kişilerin neler yapması gerektiğini açıkladı. İşteSorusunun cevabı;• Yangın bölgesinden uzaklaştırın,• Yangından çıkar çıkmaz soğuk su dökmeyin,• Yanık kısmın üzerine ıslak bir bezle müdahale edin,• Hayvanın hareket alanını kısıtlayın,• Veteriner hekim kontrolünden geçirin,• Soğukta tutulmamalı,• Aynı bölgede bırakılmamalı,• Direkt soğuk su uygulaması gerçekleştirilmemeli,Sorusunun cevabı alanında uzman veteriner hekimler tarafından cevaplandırılmıştır.Akademi Hayvan Hastanesi BURSAAkdeniz Hayvan Hastanesi ANTALYAAltınkum Hayvan Hastanesi ANTALYAAnatolia Hayvan Hastanesi İSTANBULAnimallia Hayvan Hastanesi İSTANBULAntalya Hayvan Hastanesi ANTALYAAntlara Hayvan Hastanesi ANTALYAAorta Hayvan Hastanesi İSTANBULArmilla Hayvan Hastanesi BURSAAvrupa Hayvan Hastanesi ANTALYABaşkent Hayvan Hastanesi ANKARABatıkent Hayvan Hastanesi ANKARABianca Hayvan Hastanesi ANTALYABodrum Hayvan Hastanesi MUĞLACat Hospital Hayvan Hastanesi ANKARAClubvet Hayvan Hastanesi İSTANBULDinçpati Hayvan Hastanesi ANKARAEmpati Akademi Hayvan Hastanesi İSTANBULEryaman Veteriner Hastanesi ANKARAInternational Veterinary Hospital ANTALYAİstanbul Hayvan Hastanesiİzmir Hayvan Hastanesi İZMİRKonyaaltı Hayvan Hastanesi ANTALYAMedikaVet Hayvan Hastanesi GÖKOVAMedikaVet Hayvan Hastanesi MUĞLAMetropol Hayvan Hastanesi İZMİRMetropolitan Hayvan Hastanesi ANKARAPegasos Hayvan Hastanesi İZMİRPet Hospital Hayvan Hastanesi BEYSUKENT ANKARAPet Hospital Hayvan Hastanesi GOP ANKARAPetcode Hayvan Hastanesi ANKARAPetcode Hayvan Hastanesi İSTANBULPetical Hayvan Hastanesi MERSİNReferans Hayvan Hastanesi ANKARASempati Hayvan Hastanesi ESKİŞEHİRTherapy Hayvan Hastanesi İZMİRVetclinic Hayvan Hastanesi ANKARAVetline Hayvan Hastanesi İSTANBULVictoria Veteriner Hastanesi iSTANBULVsm Hayvan Hastanesi ANKARAVtm Hayvan Hastanesi ANKARAYücelen Hayvan Hastanesi İZMİRYücelen Hayvan Hastanesi MUĞLAve kuruluşlar bu şekilde listelenmiştir.