Instagram Gizli Hesaba Nasıl Bakılır? Instagram Gizli Hesap Görme Uygulaması

Sosyal medya video, fotoğraf paylaşma uygulamalarından birisi olan Instagram, dünya genelinde 1 milyarı aşkın kişi tarafından kullanılıyor. Bu kullanıcılardan bazıları profillerini herkese açık bir şekilde kullanırken bazıları ise gizlemeyi tercih ediyor. Kapalı hesapları takip etmeden görüntülemek isteyen kişilerse Instagram’da kapalı profile bakma yöntemi araştırıyor. Sizler için bu yazımızda Instagram gizli hesaba nasıl bakılır? Sorusunun cevabını vereceğiz. İşte Instagram gizli hesap görme linki…





Instagram Gizli Hesaba Nasıl Bakılır?



Instagram Gizli Hesap Görme



Instagram Gizli Hesap Görme Uygulamaları Güvenilir midir?



INSTAGRAM GİZLİ HESAP GÖRME UYGULAMASI



Instagram gizlilik ilkesine göre hesap sahipleri profillerini takip etmesine izin vermedikleri diğer hesapların erişimine kapatma hakkında sahiptir. Ancak Instagram hesaplarını takip etmeden görüntülemek isteyen kullanıcılar ‘Instagram gizli hesaba nasıl bakılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından araştırılan bu sorunun pek çok cevabı var. Öncelikle Instagram'da gizli hesapları takip etmeden görmek için iOS ve Android cihazlarda bazı uygulamalar mevcut. Bu uygulamalarla Instagram kapalı hesapları görüntüleyebilir ve hesaplara bildirim gitmeden fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Instagram’da gizli hesap görmek için kullanabileceğiniz uygulamaları sizlerle paylaşıyoruz. Siz de “Takip etmeden” içeriğimizden faydalanabilirsiniz. Fakat bu uygulama ve web sitelerinin yüzde 100 çalıştıkları ve güvenli oldukları söylenemez. Uygulamaya giriş yapmanızın ardından hesabınızın çalınması veya veri gizliliğiniz konusunda çeşitli problemler yaşayabilirsiniz.Instagram gizlilik politikası gereğince profilini gizli hale getiren kullanıcıların profiline erişim sağlamak suç olarak kabul ediliyor. Çeşitli yasal olmayan 3. taraf uygulamalarını kullanmak giriş yaptığınız hesabınıza kısıtlama getirebileceği gibi hesabın kapanmasına da sebep olabilir. Söz konusu uygulamayı kullandığınızı Instagram’ın tespit etmesi durumunda geçici ya da kalıcı olarak erişim problemi ile karşılaşabilirsiniz. Instagram hesabınız tamamen kapatılmasa da, ilk kullanımda takip engeli, yorum engeli veya beğeni engeli gibi birçok yaptırım sağlanıyor. Bu sebeple Instagram gizli hesap görme yollarını denerken fake hesap kullanmanız öneriliyor. Peki,Instagram gizlilik politikasına göre gizli hesapları yasal olmayan sitelerle görüntülemek doğru değildir. Bu sebeple Instagram gizli hesap görme sitelerinin %100 güvenilir olduğu söylenemez. Sosyal medya sitelerinin 3. Taraf uygulamalarını kullanarak gizli hesapları görüntülemeniz durumunda giriş yaptığınız hesap geçici süreliğine kullanım dışı kalabilir.Postegro, Ghosty, Scout gibi uygulamalarla Instagram’da gizli hesaplara erişim sağlayabilirsiniz. Ancak bu uygulamaların %100 güvenilir olduğu söylenemez. Postegro ile Instagram gizli hesap görüntülemek için;• İlk olarak Postegro uygulamasını indirin,• Ardından uygulamaya kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş gerçekleştirin,• Kimin hesabını görüntülemek istiyorsanız arama butonunda o kişinin ismini girerek gizli hesapları görüntüleyebilirsiniz.Postegro, Ghosty ve Scout başta olmak üzere%100 güvenilir değildir. Bu sebeple uygulamaya giriş yaparken bireysel hesaplar kullanılması önerilmiyor.