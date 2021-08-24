Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? 24 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle ekrana gelecek. Onlarca milli sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için birbirinden farklı performanslar sergileyecekler. Seyircilerin nefesini tutarak izleyeceği müsabakaların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? sorusunun sorulması üzerine yanıt gecikmedi. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? İşte Tokyo 2020 24 Ağustos 2021 Paralimpik Oyunları programı…





TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?



25 Ağustos 2021 TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları Programı



Pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye saatleriyle 14.00’da başlayacak. Bu yıl TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları’nda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele gerçekleştirecek.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başlayacak. 24 Ağustos tarihinde başlayan olimpiyat oyunları 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecek.Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos SalıTokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül PazarTokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman ve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilmiştir.Sümeyye Boyacı 03.00 – 05.45 Yüzme KadınlarSevilay Öztürk 03.00 – 05.45 Yüzme KadınlarElif İldem 03.00 – 05.45 Yüzme KadınlarHatice Duman 03.40 – 05.00 Masa TenisiNergiz Altıntaş 03.40 – 05.00 Masa TenisiAli Öztürk 05.40 – 07.00 Masa TenisiHamza Çalışkan 05.40 – 07.00 Masa TenisiGoalball Kadınlar 07.15 – 10.00 GoalballKoral Berkin Kutlu 09.00 – 11.45 Yüzme ErkeklerAbdullah Öztürk 10.40 – 12.00 Masa TenisiNesim Turan 10.40 – 12.00 Masa TenisiSümeyye Boyacı 11.00 – 15.05 Yüzme KadınlarSevilay Öztürk 11.00 – 15.05 Yüzme KadınlarElif İldem 11.00 – 15.05 Yüzme KadınlarKoral Berkin Kutlu 11.00 – 15.05 Yüzme ErkeklerGoalball Erkekler 11.30 – 15.45 GoalballKübra Korkut 12.00 – 12.40 Masa TenisiMerve Cansu Demir 12.00 – 12.40 Masa TenisiHatice Duman 12.00 – 13.20 Masa TenisiNergiz Altıntaş 12.00 – 13.20 Masa Tenisiİşte merakla beklenen