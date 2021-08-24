Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? 24 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle ekrana gelecek. Onlarca milli sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için birbirinden farklı performanslar sergileyecekler. Seyircilerin nefesini tutarak izleyeceği müsabakaların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? sorusunun sorulması üzerine yanıt gecikmedi. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? İşte Tokyo 2020 24 Ağustos 2021 Paralimpik Oyunları programı…
TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye saatleriyle 14.00’da başlayacak. Bu yıl TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları’nda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele gerçekleştirecek.
TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başlayacak. 24 Ağustos tarihinde başlayan olimpiyat oyunları 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecek.
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos Salı
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazar
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman ve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilmiştir.
25 Ağustos 2021 TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları Programı
Sümeyye Boyacı 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar
Sevilay Öztürk 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar
Elif İldem 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar
Hatice Duman 03.40 – 05.00 Masa Tenisi
Nergiz Altıntaş 03.40 – 05.00 Masa Tenisi
Ali Öztürk 05.40 – 07.00 Masa Tenisi
Hamza Çalışkan 05.40 – 07.00 Masa Tenisi
Goalball Kadınlar 07.15 – 10.00 Goalball
Koral Berkin Kutlu 09.00 – 11.45 Yüzme Erkekler
Abdullah Öztürk 10.40 – 12.00 Masa Tenisi
Nesim Turan 10.40 – 12.00 Masa Tenisi
Sümeyye Boyacı 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar
Sevilay Öztürk 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar
Elif İldem 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar
Koral Berkin Kutlu 11.00 – 15.05 Yüzme Erkekler
Goalball Erkekler 11.30 – 15.45 Goalball
Kübra Korkut 12.00 – 12.40 Masa Tenisi
Merve Cansu Demir 12.00 – 12.40 Masa Tenisi
Hatice Duman 12.00 – 13.20 Masa Tenisi
Nergiz Altıntaş 12.00 – 13.20 Masa Tenisi
İşte merakla beklenen 25 Ağustos 2021 Paralimpik Oyunları programı
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