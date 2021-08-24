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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? 24 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? 24 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı

2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ardından bugün ise Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ekrana gelmeye başladı. Seyircilerin nefesini tutarak takip edeceği müsabakalar sporseverler için yayınlanmaya başladı. Olimpiyat haberinin yayılması üzerine 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Tokyo 2020 Paralimpik olimpiyatları ile ilgili detaylar…

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:43
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:50
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? 24 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle ekrana gelecek. Onlarca milli sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için birbirinden farklı performanslar sergileyecekler. Seyircilerin nefesini tutarak izleyeceği müsabakaların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? sorusunun sorulması üzerine yanıt gecikmedi. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman? İşte Tokyo 2020 24 Ağustos 2021 Paralimpik Oyunları programı

TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Türkiye saatleriyle 14.00’da başlayacak. Bu yıl TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları’nda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele gerçekleştirecek.



TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?


2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başlayacak. 24 Ağustos tarihinde başlayan olimpiyat oyunları 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecek.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos Salı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazar

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman ve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilmiştir.

25 Ağustos 2021 TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları Programı


Sümeyye Boyacı 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar

Sevilay Öztürk 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar

Elif İldem 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar

Hatice Duman 03.40 – 05.00 Masa Tenisi

Nergiz Altıntaş 03.40 – 05.00 Masa Tenisi

Ali Öztürk 05.40 – 07.00 Masa Tenisi

Hamza Çalışkan 05.40 – 07.00 Masa Tenisi

Goalball Kadınlar 07.15 – 10.00 Goalball

Koral Berkin Kutlu 09.00 – 11.45 Yüzme Erkekler

Abdullah Öztürk 10.40 – 12.00 Masa Tenisi

Nesim Turan 10.40 – 12.00 Masa Tenisi

Sümeyye Boyacı 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar

Sevilay Öztürk 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar

Elif İldem 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar

Koral Berkin Kutlu 11.00 – 15.05 Yüzme Erkekler

Goalball Erkekler 11.30 – 15.45 Goalball

Kübra Korkut 12.00 – 12.40 Masa Tenisi

Merve Cansu Demir 12.00 – 12.40 Masa Tenisi

Hatice Duman 12.00 – 13.20 Masa Tenisi

Nergiz Altıntaş 12.00 – 13.20 Masa Tenisi



İşte merakla beklenen 25 Ağustos 2021 Paralimpik Oyunları programı

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