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Osman Gökçek’ten Mehmet Bekaroğlu’na zor sorular! Bekaroğlu ve FETÖ’cü Akın İpek arasında para alışverişi mi oldu?

Osman Gökçek’ten Mehmet Bekaroğlu’na zor sorular! Bekaroğlu ve FETÖ’cü Akın İpek arasında para alışverişi mi oldu?

CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ortaya attığı asılsız sözlerle Angel's Marmaris Otelinin Osman Gökçek’e ait olduğunu iddia etti. Osman Gökçek, Bekaroğlu’nun iftiralarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. Gökçek, sorduğu sorularla Bekaroğlu’nu adeta köşeye sıkıştırdı.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:15
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:16
Osman Gökçek’ten Mehmet Bekaroğlu’na zor sorular! Bekaroğlu ve FETÖ’cü Akın İpek arasında para alışverişi mi oldu?

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu geçtiğimiz günlerde Osman Gökçek ile ilgili asılsız bir iddia ortaya atmıştı. CHP’li Bekaroğlu, Angel’s Marmaris Oteli’nin Osman Gökçek’e ait olduğu hakkında yalan yanlış sözler sarf etmişti. Bekaroğlu’nun asılsız iftiralarına ise Osman Gökçek’ten yanıt gecikmedi.

Osman Gökçek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlarken, sorduğu sorularla Bekaroğlu’nu adeta köşeye sıkıştırdı. Gökçek, Bekaroğlu’na FETÖ’cü Akın İpek ile parasal bir ilişkisi olup olmadığını sordu.

Osman Gökçek’in Mehmet Bekaroğlu’nun köşeye sıkıştıran sorularu şu şekilde;

" 1)Bu soruyu sorma sebebiniz Londra’da şahsıma saldırıda bulunmak isteyen ve karşılığını alan Fetöcü Akın İpek ile görüşmeniz midir?

2)Fetöcü Akın İpek ile maddi bir alışverişiniz var mıdır?

3)Fetöcü Akın İpek veya yakınları ile telefon görüşmesi yaptınız mı?

4)Fetöcü Akın İpek size bir akrabanızın üstüne yapılması için Londra’da bir daire sözü verdi mi? "




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