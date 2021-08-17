Aşure Günü Namazı Nasıl Kılınır? Aşure Günü Namazı Kaç Rekat? Aşure Günü Namazı

Aşure gününü ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar aşure günü namazı nasıl kılınır? Sorusunun cevabını araştırıyor. Aşure gününde ibadet etmek isteyen Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı aşure günü namazının nasıl kılınacağını açıkladı. Peki, aşure günü namazı nasıl kılınır? İşte aşure günü namazının kılınışı…









Aşure Günü Namazı Nasıl Kılınır?



Aşure Günü 100 Rekatlık Namaz Nasıl Kılınır?



Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre17 Ağustos akşam namazı ile 18 Ağustos imsak vaktine kadar kılınabilir. Aşure günü namazı kılmak isteyenler için;1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.Aşure günü 100 rekatlık namaz için her rekatta 1 fatiha ve 3 ihlas suresi okunur. 100 rekatın bitmesinin ardından 70 kez Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm okunur.