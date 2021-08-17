Aşure Günü Namazı Nasıl Kılınır? Aşure Günü Namazı Kaç Rekat? Aşure Günü Namazı

Bu yıl Aşure günü 18 Ağustos'a denk geliyor. Bu önemli günde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar Aşure günü namazı konusunda araştırma yapıyor. Pek, aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Sizler için aşure günü kılınması gereken namazı araştırdık…
Aşure gününü ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar aşure günü namazı nasıl kılınır? Sorusunun cevabını araştırıyor. Aşure gününde ibadet etmek isteyen Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı aşure günü namazının nasıl kılınacağını açıkladı. Peki, aşure günü namazı nasıl kılınır? İşte aşure günü namazının kılınışı…