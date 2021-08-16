YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor?

YKS tercih sonuçları üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS tercih süresinin uzatılması ve YKS barajının düşürülmesi üzerine tercihlerin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 5 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 YKS maratonunun sonuna gelinmesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrencinin hayalindeki meslek için çabaladığı süreç 20 Ağustos tarihinde son bulacak. Peki, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı…