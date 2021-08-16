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YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor?

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor?

YKS tercih sonuçları üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS tercih süresinin uzatılması ve YKS barajının düşürülmesi üzerine tercihlerin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 5 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:45
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:51
YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor?

2021 YKS maratonunun sonuna gelinmesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrencinin hayalindeki meslek için çabaladığı süreç 20 Ağustos tarihinde son bulacak. Peki, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı…

2021 YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


25021 YKS tercih döneminin sonuna gelinirken pek çok üniversite adayı 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyanın gündemine oturan soruya henüz resmi bir cevap verilmedi. ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamaması üzerine 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor tartışması başladı.



YKS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor?


Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'nun gerçekleştirdiği resmi açıklamalara göre 2021 YKS tercih süreci 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı duyurulduğu için tercih sonuçlarının ay sonunda açıklanması bekleniyor.



YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'nin gerçekleştireceği resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.

Yks Tercihleri Ne Zaman Bitiyor?2021 Yks Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


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