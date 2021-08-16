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Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Saat Kaçta? Muhtemel 11’ler

Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Saat Kaçta? Muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Süper Lig’in 2021-2022 sezonunun açılışını Yeni Malatyaspor maçı ile gerçekleştirecek. Ekibinde 3 sporcunun eksik olduğu Trabzonspor sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Yeni Malatyaspor ise ilk karşılaşmasını yaşayacağı güçlü rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta?

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:27
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:29
Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Saat Kaçta? Muhtemel 11’ler

Yeni Malatya Stadı’nda gerçekleşecek olan Trabzonspor Malatyaspor maçına saatler kala nefesler tutuldu! Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma bugün ekranlara gelecek. Peki, Trabzonspor Malatyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Malatyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Ne Zaman?


Süper Lig’in gözde karşılaşmalarından birisi olacak olan Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının ne zaman olacağı sosyal medyada merak konusu oldu. Pek çok taraftarın Trabzonspor maçı ne zaman? sorusunu gündeme getirmesi üzerine açıklama gecikmedi. Merakla beklenen Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı 16 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Trabzonspor Malatyaspor maçı saat kaçta?



Trabzonspor Yeni Malatyaspor Maçı Saat Kaçta?


Merakla beklenen Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 19.15’te ekranlara gelecek.

Trabzonspor Yeni Malatyaspor Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Malatyaspor’un ev sahipliği yapacağı Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek. Malatyaspor’un stadyumunda gerçekleştirilecek olan maç beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor Trabzonspor muhtemel 11'ler Nasıl?


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mert, Wallace, Semih, Hafez, Mallan, Aabid, Adem, Kubilay, Mustafa, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius (Djaniny)



Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçını canlı izlemek isteyenler için karşılaşma beIN Sports1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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