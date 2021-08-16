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Almanya'dan 'Afganistan' itirafı: Yaşananları yanlış değerlendirdik

Almanya'dan 'Afganistan' itirafı: Yaşananları yanlış değerlendirdik

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesine ilişkin açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin yaşananları yanlış değerlendirdiği itirafında bulundu. Maas, "Geçiştirilecek bir şey yok, hepimiz, federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum durumu yanlış değerlendirdik." dedi.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:42
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:42
Almanya'dan 'Afganistan' itirafı: Yaşananları yanlış değerlendirdik

Maas, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Geçiştirilecek bir şey yok, hepimiz, federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum durumu yanlış değerlendirdik." dedi.

"Almanya'nın tutumunu karşılaştırmak yanlış"

Afganistan hükümetinin bazı üyelerinin Doha'da bulunduğunu belirten Maas, bazılarının ise Taliban ile ülkede iktidar devrini müzakere etmek için kaldığını dile getirdi.

Maas ayrıca, Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.


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