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Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle

Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle

26 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor'un ilk konuğu Fenerbahçe olacak. Gerçekleştirdiği transferlerle adını duyuran Adana Demirspor, yeni sezona başarı ile başlamak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ? İşte Adana Demirspor Fenerbahçe maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:30
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:34
Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maçta Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşılaşması yaşanacak. Tam olarak 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle...



Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?


Süper Lig'in ilk hafta mücadelelerinden ola Adana Demirspor Fenerbahçe maçı Adana Demirspor evinde gerçekleşecek. 15 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta sorusuna cevap gecikmedi. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat 21.45'te gerçekleşecek. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Heyecanla beklenen Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 21.45'te gerçekleşecek. Adana Demirspor'un ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.



Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kadroları maç saatinin yaklaşmasını ardından kesinlik kazanacak.

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