Kalp Yarası son bölümü dün akşam ATV ekranlarında yayınlandı. İzleyicilerin severek izlediği Kalp Yarası yine herkesi ekrana kilitledi. Pazartesi akşamlarının en çok sevilen dizisi Kalp Yarası son bölümde Azade ve Hande ilk kez restleşti. Peki Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Kalp Yarası 6. bölümde neler oldu? Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar…









Kalp Yarası Son Bölümde Neler Oldu?



Kalp Yarası 7. Bölüm Fragmanı



Ferit ve Ayşe birbirilerine karşı duygularını itiraf etmek üzereyken, Baha'nın ortaya çıkması her şeyi alt üst eder. Bu olayın ardından Ferit Ayşe'ye karşı mesafeli davranmaya başlar, Ayşe ise hem yaralı hem de kaçak olan Baha ile uğraşmak zorunda kalır. Ayşe'yi Baha olayı nedeniyle köşeye sıkıştıracağını düşünen Hande bu sefer kendi ters köşe olur ve Azade ile ilk defa karşı karşıya gelir.Tüm şüphelerine karşın Ferit Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar fakat Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferit için ağlayan Azade nefretini tamamen gün yüzüne çıkardı. Ayşe'ye olan kini gün yüzüne çıkan Azade'nin gözü döndü. Ayşe'ye “Senden ne zaman kurtulacağız?” diyen Azade fragmana damga vurdu.veyayınlandı mı sorularının yanıtı bu şekildedir.