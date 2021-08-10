USD (Alış - Satış) : 8,64 - 8,66 EURO (Alış - Satış) : 10,16 - 10,18
Ana Sayfa.
Sağlık
Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak mı? Çocuklara Aşı Uygulanacak mı?

Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak mı? Çocuklara Aşı Uygulanacak mı?

Coronavirüsle mücadele kapsamına gerçekleştirilen aşı çalışmaları son hızda devam ediyor. Dünya genelinde ise pek çok ülkede küçük büyük her yaş grubundan insan aşılanıyor. Alanında uzman bilim insanları virüs sürecinin atlatılabilmesi için küçük yaş gruplarının da aşılanmasını gündeme getirdi. Peki, çocuklarda corona aşısı yapılacak mı? Çocuklara aşı uygulanacak mı?

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:45
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:47
Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak mı? Çocuklara Aşı Uygulanacak mı?

Koronavirüsün taşıyıcısı olarak bilinen çocuklara şu zamana kadar aşı yapılmadı. Coronavirüs aşısının çocuklardaki yan etkisinin bilinmemesi ve çocukların virüsü kolaylıkla atlatmaları sebebiyle sürdürülen durumda değişiklik gündeme geldi. 12-17 Yaş grubundaki çocuklara da aşı uygulamasının gerçekleştireceği iddialarının ortaya atılması üzerine çocuklara corona aşısı yapılacak mı? çocuklara aşı uygulanacak mı? soruları soruldu. Peki, çocuklara coronavirüs aşısı yapılacak mı?

Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak mı? Çocuklara Aşı Uygulanacak mı?

Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak mı?


Çok sayıda Avrupa ülkesi pandemi sürecini atlatabilmek adına küçük büyük her yaş grubundan insana coronavirüs aşısı yapıyor. Yaklaşık iki yıldır süren pandemi sürecinde çocukların koronavirüsü hafif geçirmesi sebebiyle 18 yaş altına aşı uygulanmıyordu. Son dönemde ise çocukların da korumaya alınması ve olası olumsuzluklara karşı bağışıklık kazanmaları adına küçük yaş gruplarına da aşılama başladı. Bu durumun dünya geneline yaygınlaşması üzerine Türkiye'de de çocuklara corona aşısı yapılacak mı? sorusu gündeme geldi.

Bilim Kurulu Üyeleri bu soruların gündeme gelmesi üzerine çocuklarda aşılamanın da oldukça önemli olduğunu belirtti. Hastanelerde yatarak tedavi olan çocuklarda genellikle bir kronik hastalığın bulunduğunu bildiren bilim kurulu üyesi bağışıklık kazanmaları adına aşı olmaları gerektiğini belirtti. Peki, çocuklara aşı uygulanacak mı?

Çocuklara Aşı Uygulanacak mı?


Çocukların da coronavirüsü zarar görmeden atlatabilmeleri ve özellikle kronik rahatsızlığı bulunan çocukların ciddi semptomlar yaşamaması adına çocukların da aşı olması gerekmektedir. Çok sayıda Avrupa ülkesinde 12 yaş üstüne yapılan coronavirüs aşılarının bir zararının görülmediği ve ilgili kararlar alındığı sürece alt yaş gruplarına da aşılama yapılacağı belirtildi. Bu duruma göre ilerleyen zamanlarda 12-17 yaş grubunda da aşılamanın başlayacağı anlaşılıyor.

Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak mı? Çocuklara Aşı Uygulanacak mı?

Çocuklara aşı uygulanacak mı? sorusunun cevabı ve daha fazlası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından resmi olarak açıklanacaktır.

Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak MıÇocuklara Aşı Uygulanacak Mı?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı