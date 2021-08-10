Koronavirüsün taşıyıcısı olarak bilinen çocuklara şu zamana kadar aşı yapılmadı. Coronavirüs aşısının çocuklardaki yan etkisinin bilinmemesi ve çocukların virüsü kolaylıkla atlatmaları sebebiyle sürdürülen durumda değişiklik gündeme geldi. 12-17 Yaş grubundaki çocuklara da aşı uygulamasının gerçekleştireceği iddialarının ortaya atılması üzerine çocuklara corona aşısı yapılacak mı? çocuklara aşı uygulanacak mı? soruları soruldu. Peki, çocuklara coronavirüs aşısı yapılacak mı?









Çocuklara Corona Aşısı Yapılacak mı?



Çocuklara Aşı Uygulanacak mı?



Çok sayıda Avrupa ülkesi pandemi sürecini atlatabilmek adına küçük büyük her yaş grubundan insana coronavirüs aşısı yapıyor. Yaklaşık iki yıldır süren pandemi sürecinde çocukların koronavirüsü hafif geçirmesi sebebiyle 18 yaş altına aşı uygulanmıyordu. Son dönemde ise çocukların da korumaya alınması ve olası olumsuzluklara karşı bağışıklık kazanmaları adına küçük yaş gruplarına da aşılama başladı. Bu durumun dünya geneline yaygınlaşması üzerine Türkiye'de desorusu gündeme geldi.Bilim Kurulu Üyeleri bu soruların gündeme gelmesi üzerine çocuklarda aşılamanın da oldukça önemli olduğunu belirtti. Hastanelerde yatarak tedavi olan çocuklarda genellikle bir kronik hastalığın bulunduğunu bildiren bilim kurulu üyesi bağışıklık kazanmaları adına aşı olmaları gerektiğini belirtti. Peki,Çocukların da coronavirüsü zarar görmeden atlatabilmeleri ve özellikle kronik rahatsızlığı bulunan çocukların ciddi semptomlar yaşamaması adına çocukların da aşı olması gerekmektedir. Çok sayıda Avrupa ülkesinde 12 yaş üstüne yapılan coronavirüs aşılarının bir zararının görülmediği ve ilgili kararlar alındığı sürece alt yaş gruplarına da aşılama yapılacağı belirtildi. Bu duruma göre ilerleyen zamanlarda 12-17 yaş grubunda da aşılamanın başlayacağı anlaşılıyor.sorusunun cevabı ve daha fazlası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından resmi olarak açıklanacaktır.