Van Başkale'de sel felaketi! Sular bir anda yükseldi

Van'ın Başkale ilçesindeki selde 6 ev yıkıldı, köyde çok sayıda ev hasar aldı.



Sel felaketini canlı yayında aktaran CNN TÜRK muhabiri şu bilgileri paylaştı:



Van'daki seli görüyorsunuz. Hem oradaki dereden akıyor, hem yan taraftan akıyor. Biraz önce onda biri kadardı. Sel suları dere yatağından taştı geliyor. Sel sularının aktığı yerin arkasında ev yıkılmıştı. 6 ev yıkılmıştı, 30'a yakın ev zarar gördü. Sel bir anda geldi. Beş dakika önce selin aktığı yerdeydik. Jandarma uyardı, sel gelecek, oradan çıkın diye. Dakikalar sonra sel geldi.