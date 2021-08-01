USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde! 3 can alevlerden kurtarıldı

Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde! 3 can alevlerden kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’ların yangınlarda aktif olarak görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." dedi.

Güncel / 1 Ağustos 2021 Pazar 22:42
Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde! 3 can alevlerden kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'ların yangınlarda aktif görev aldığını açıkladı.

İsmail Demir paylaşımında, 'Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor.

AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu.' ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı