AK Parti İstanbul'dan CHP'li Tekin ve İBB'ye sert tepki!

İBB TARİHİNİN EN BÜYÜK BORÇ BATAĞI



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ‘belediyenin öz kaynaklarını yüzde 50 artırma' vaadiyle göreve gelip İBB'yi tarihinin en büyük borç batağına saplayan CHP yönetimini hedef aldı.



CHP'li İBB'nin öz kaynak yönetiminde yetersiz kaldığına dikat çeken Kabaktepe, “2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?” dedi.



CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'E CEVAP



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından ise CHP'li Gürsel Tekin'in paylaşıma cevap verildi. Tekin'nin, “AK Parti döneminde toplu taşımaya gereken yatırım yapılmadı” şeklindeki sözlerine karşılık yayınlanan floodda şu ifadelere yer verildi:



“Pandemi döneminde sefer sayısı azaltılan, araç-bakım onarımları ihmal edilen, yatırım bütçesi kesilen toplu taşıma yönetiminin bedelini halk ödüyor. Fazilet Durağı'ndan öteye geçmeyen iddialara karşılık gerçekler.



1- Çevre temizliği, atık su yönetimi, trafik düzenlemesi gibi toplu taşıma hizmetleri de AK Parti'nin öncelikli meselelerinden biri oldu. İstanbul'a hızla yeni metrolar, tramvaylar, metrobüsler kazandırıldığı gibi konforlu ulaşım için yeni ve son model otobüsler tedarik edildi.



2- Liste çok uzun. Sadece otobüs alımı için son yıllarda yapılan yatırımlara değinmek gerekirse; 2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'NİN ÖZ KAYNAKLARIYLA alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için YİNE DIŞ BORÇLANMA istiyor.



3- Seçim döneminde “Borçlanmak ihanettir, İBB'nin öz kaynakları kendine fazlasıyla yeter” diyen İBB Başkanının, “İstanbul nimet nimet” mantığıyla belediyenin öz kaynaklarını nereye harcadığı meçhul(?)



4- AK Parti döneminde toplu taşımaya yapılan yatırımlarla İETT, “Avrupa'nın En Modern Otobüs Filosu” oldu. Yeni alınan son model otobüsler sayesinde de 5,8 yaş ortalamasıyla İETT, “Avrupa'nın En Genç Otobüs Filosu” unvanını aldı.



5- CHP döneminde ise İETT'ye yapılan yatırım azaldı. 2 yılda 1 tane dahi yeni otobüs alınmadı. Filonun yaş ortalaması yükseldi. Düzenli bakım-onarım yapılmaması nedeniyle arızalar, kazalar arttı. Bunlara bağlı olarak son 2 yılda, toplu taşımada can ve mal kaybı oranı yükseldi.



6- Reklam ve tanıtıma bol keseden harcama yapan, halka fayda sağlayacak yatırımları kısan CHP yönetimi son 2 yılda 150 milyar TL'yi aşkın kaynak tüketti? Pek çok kez sorduk, cevap alamadık. Tekrar soruyoruz; 150 milyar TL bütçeyle ne ürettiniz?



7- Son olarak imza meselesi… Dış borçlanma, ülkenin toplam dış borcunu ilgilendirdiği için bütün belediyelerin talepleri masada. İBB'ye has bir durum yok. Buradan yeni bir mağdur edebiyatı çıkmaz ama “İstanbul'un öz kaynağını %50 artıracağız” sözleriniz hep karşınıza çıkar.”