Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman yapılacak? Kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin tarihi belli oldu!

Kamu işçilerine 2021’de yapılacak ek ödemenin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı, Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin tarihi 16 Temmuz oldu. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.





İLAVE TEDİYE NEDİR?



İLAVE TEDİYE ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?



6772 sayılı konun kapsamında kamu işçilerine yılda 2 günlük ilave tediye ödenir. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve kamu işçileri bu haktan yararlanabilir. Kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.İlave tediye ücreti günlük ücret üzerinden hesaplanır. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçilerinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Esas olarak aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları ve primleri, ayni yardımlar ve genel tatil ücretleri hesaba katılmaz. İlave tediye ücreti hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılır.