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Bankacılık Tarihinde Bir İlk Akbank 26 Saattir Çalışmıyor! Ünlü Hacker Grubu Anonymous Akbank'ı Hackledi mi? Akbank Hacklendi mi? Akbank Son Dakika

Bankacılık Tarihinde Bir İlk Akbank 26 Saattir Çalışmıyor! Ünlü Hacker Grubu Anonymous Akbank'ı Hackledi mi? Akbank Hacklendi mi? Akbank Son Dakika

Ünlü hacker grubu Anonymous’tan Akbank açıklaması geldi! Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Akbank iki gündür erişim sıkıntısı yaşıyor. Twitter’dan ünlü hacker grubuna yapılan Akbank yorumları ise Anonymous’u harekete geçirmeyi başardı. Anonymous, Akbank erişim problemine yönelik gerçekleştirdiği açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Peki, Akbank hacklendi mi?

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:47
Bankacılık Tarihinde Bir İlk Akbank 26 Saattir Çalışmıyor! Ünlü Hacker Grubu Anonymous Akbank'ı Hackledi mi? Akbank Hacklendi mi? Akbank Son Dakika

Akbank'ta meydana gelen erişim problemi milyonlarca kullanıcının Akbank hacklendi mi? sorusunu gündeme getirmesine sebep oldu! Ortada atılan hacklenme iddiaları ise beraberinde ünlü hacker grubu Anonymous Akbank'ı hackledi mi? tartışmasını getirdi. Tartışmanın sosyal medyada gündem olması üzerine Anonymous'tan Akbank açıklaması geldi! Peki, ünlü Hacker grubu Anonymous Akbank'ı hackledi mi?

Akbank Hacklendi mi?


Türkiye'nin büyük bankalarından birisi olan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan Akbank iki gündür erişim problemi yaşıyor. Kullanıcılar Akbank'tan açıklama beklerken Akbank'ın sessizliğini koruması çeşitli iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Akbank hacklendi mi? sorusu sosyal medyanın gündemindeki yerini alırken kullanıcılar arasında tartışma devam ediyor. Twitter'dan bir kullanıcının ise ünlü hacker grubu Anonymous'a yönelttiği ‘doğru söyleyin sizin işiniz mi bu' sorusu ise pek çok kişinin bu ihtimale yönelmesine sebep oldu. Peki, Akbank problemine ünlü hacker grubu Anonymous mu sebep oldu?



Ünlü Hacker Grubu Anonymous'tan Akbank Açıklaması


Ünlü hacker grubu Anonymous Akbank'ı hackledi mi? sorusu sosyal medyanın gündemini oluşturduktan sonra Anonymous'tan Akbank açıklaması geldi. Pek çok kişinin tanıdığı başarılı hacker grubu Anonymous; ‘Akbank'a biz saldırmadık. Fakat pek çok kez hacklendikleri biliniyor. Bu kez gizleyemeyeceklerini düşünüyoruz.' Açıklamasını gerçekleştirdi. Anonymous'un açıklamaları doğrultusunda Akbank hacklendi mi? sorusunun cevabının olumlu olduğu ancak Akbank'ı hackleyen kişilerin Anonymous olmadığı düşünülüyor. Anonymous'un gerçekleştirdiği açıklama ise dün ortaya atılan Akbank'a siber saldırı iddialarını güçlendiren nitelikte!



Akbank'ın ne zaman düzeleceği ve hacklenip hacklenmediği ise önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi beklenen açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Akbank Hacklendi Mi?Son Dakika AkbankAkbank Çöktü Mü?Akbank Ne Zaman Düzelecek?

 
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