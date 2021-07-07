Akbank neden çöktü? Akbank ne zaman düzelecek? Akbank güncellenen sistemi yüzünden çökmüş!

Önceki gün Akbank'ta teknik aksaklıklar yaşanmıştı. Akbank'ta yaşanan teknik aksaklıklar 30 saattir düzeltilemedi. Bankadan henüz bir açıklama gelmezken “Akbank neden çöktü?” sorusu tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Akbank'ta mobil işlem kullanan milyonlarca vatandaş mağdur olurken Akbank ne zaman düzelecek sorusunun yanıtını arıyor. Hem mobil bankacılığı hem de ATM'si kullanılamayan Akbank'ın kredi kartları da çalışmamaya başladı. Kira ve faturalarını ödemek isteyen insanları mağdur eden Akbank temsilcileri henüz net bir açıklama yapmadı ancak ortada pek çok iddia var. Peki Akbank neden çöktü? Akbank ne zaman düzelecek? Akbank düzelecek mi? Sizler için Akbank hakkındaki iddiaları yazdık.





AKBANK NEDEN ÇÖKTÜ?



AKBANK NE ZAMAN DÜZELECEK?



MÜŞTERİLER AKBANK'A TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ?



AKBANK FAİZLERİ KARŞILAYACAK MI?



Akbank'tan çökme ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken pek çok iddia ortaya atıldı. Akbank'ın neden çöktüğü hakkında ortaya atılan son iddia ise Banka Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ile ilgili. Banka Genel Müdürü Binbaşgil'in Çarşamba sabahı çalışanlarına yaşanan arızanın nedenini açıkladığı öne sürüldü. Arızanın nedeninin sistem güncellemesinin verimli çalışmaması olduğu söylendi. İddiaların odak noktasında ise personele açıklama yapan genel müdür yardımcıları arasında Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce'nin bulunmamasıydı.Akbank'ın neden çöktüğü ile ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise, yeni bir versiyon denendiği ancak sorun çıktığı oldu. Bu iddia diğeri kadar güçlü olmasa da ilk önce mobil bankacılıkta sorun yaşanması dikkat çekti.Akbank arızaya dair resmi bir açıklama yapmazken müşteriler ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Mağdur olan müşteriler konuya dair sorularını yöneltse de henüz ne zaman düzeleceğine dair net bir açıklama gelmedi.Tüm bu iddiaların yanı sıra en merak edilen sorulardan biri de “müşteriler akbank'a tazminat davası açabilir mi?” oldu. Sigorta ve borsa işlemlerinin yapıldığı yatırım sistemleri altyapısının çalışmamasının, tazminat sorumluluğu doğurup doğurmayacağı da tartışma konusu oldu. Hisse Senedi işlemleri alım – satımı yapamayanlar ile sigortasını yenileyemediği için hasar riski oluşan müşterilerin mağduriyet yaşadığı için dava açma olasılığının olduğu belirtildi.Akbank çalışmadığı için birçok müşteri faiz sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu durumda Akbank'ın faiz işleyen işlemleri iptal etmesi ya da karşılaması bekleniyor. Uzmanlar, bankanın müşterilerinden geciken ödemelerden dolayı gecikme faizi alamayacağını belirtirken dün müşteriler bankadan gelen mesajla şok oldu. Banka ödeme gününde arıza nedeniyle ödeme yapamayan kişilere faiz yansıttı. Akbank bu konu ile ilgili net bir açıklama yapmazken müşteriler merakla bekliyor.