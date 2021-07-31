Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda büyük başarı elde etmesi üzerine Filenin Sultanları en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. 11 numara forma giyen ve birbirinden farklı başarılar elde eden Naz Aydemir Akyol, en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, 11 numara Naz Aydemir Akyol Kimdir? Naz Aydemir Akyol Kaç Yaşında? Naz Aydemir Akyol'un Boyu, Kilosu





Naz Aydemir Akyol Kimdir?

Naz Aydemir Akyol Kaç Yaşında?



Naz Aydemir Akyol Nereli?



Naz Aydemir Akyol'un Başarıları Nelerdir?



Fenerbahçe ve Türkiye A Milli takım oyuncusu olan Naz Aydemir Akyol, küçük yaşlardan itibaren voleybol kariyerine başlamıştır. Annesi Alev Aydemir gibi voleybolcu olan Naz Aydemir Akyol, 20211 yılında Red Bull'un Türkiye'de sponsorluğunu gerçekleştirdiği 7 sporcudan birisidir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Naz Aydemir Akyol, en iyi pasör seçilmiştir. Peki,Ünlü ve başarılı voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 14 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı kadın voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 31 yaşındadır ve Pamir adında bir oğlu vardır.Naz Aydemir Akyol, 14 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Peki,Küçük Kızlar Voleybol Türkiye ŞampiyonasıŞampiyon (2): 2002, 2004Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye ŞampiyonasıŞampiyon (4): 2003, 2004, 2005, 2006Genç Kızlar Voleybol Türkiye ŞampiyonasıŞampiyon (1): 2006Türkiye Bayanlar Voleybol LigiŞampiyon (3): 2006, 2007, 20082003 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası En İyi PasörFenerbahçeTürkiye Bayanlar Voleybol LigiŞampiyon (2): 2010, 2011Türkiye KupasıŞampiyon (1): 2010Süper KupaŞampiyon (2): 2010, 2011Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar LigiŞampiyon (1): 2012FIVB Dünya Kulüpler ŞampiyonasıŞampiyon (1): 20102010 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Pasör Ödülü2011 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Pasör ÖdülüVakıfBankTürkiye Bayanlar Voleybol LigiŞampiyon (1): 2013Türkiye KupasıŞampiyon (1): 2013Süper KupaŞampiyon (1): 2013Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar LigiŞampiyon (1): 2013FIVB Dünya Kulüpler ŞampiyonasıŞampiyon (1): 20132004 Yıldız Milli Balkan Şampiyonası En iyi pasör2005 Yıldız Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi 1.lik2005 Yıldız Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi MVP ve En iyi pasör2005 Genç Milli Balkan Şampiyonası 1.lik2006 Yıldız Milli Balkan Şampiyonası 1.lik2006 Yıldız Milli Balkan Şampiyonası MVP ve En iyi pasör2006 Genç Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi 1.lik2006 Genç Milli Balkan Şampiyonası En iyi pasör2007 Yıldız Milli Karadeniz Oyunları 1.lik ve En iyi pasör2007 Yıldız Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi 1.lik2008 Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası MVP11 numara forması ile A Milli Takımda yer alanverilen bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır.