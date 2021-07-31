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Naz Aydemir Akyol Kimdir? Naz Aydemir Akyol Kaç Yaşında? Naz Aydemir Akyol’un Boyu, Kilosu

Naz Aydemir Akyol Kimdir? Naz Aydemir Akyol Kaç Yaşında? Naz Aydemir Akyol’un Boyu, Kilosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılması üzerine büyük bir heyecan başladı. B Grubu'nda ilk maçını son olimpiyat şampiyonu Çin ile gerçekleştiren Filenin Sultanları Çin’i 3-0 yendi. Galibiyet sonrasında gündeme gelen Filenin Sultanları oldukça fazla merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları’ndan Naz Aydemir Akyol kimdir? Naz Aydemir Akyol kaç yaşında? Naz Aydemir Akyol’un boyu kaç? Naz Aydemir evli mi?

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:34
Naz Aydemir Akyol Kimdir? Naz Aydemir Akyol Kaç Yaşında? Naz Aydemir Akyol’un Boyu, Kilosu

Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda büyük başarı elde etmesi üzerine Filenin Sultanları en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. 11 numara forma giyen ve birbirinden farklı başarılar elde eden Naz Aydemir Akyol, en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, 11 numara Naz Aydemir Akyol Kimdir? Naz Aydemir Akyol Kaç Yaşında? Naz Aydemir Akyol'un Boyu, Kilosu

Naz Aydemir Akyol Kimdir?


Fenerbahçe ve Türkiye A Milli takım oyuncusu olan Naz Aydemir Akyol, küçük yaşlardan itibaren voleybol kariyerine başlamıştır. Annesi Alev Aydemir gibi voleybolcu olan Naz Aydemir Akyol, 20211 yılında Red Bull'un Türkiye'de sponsorluğunu gerçekleştirdiği 7 sporcudan birisidir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Naz Aydemir Akyol, en iyi pasör seçilmiştir. Peki, Naz Aydemir Akyol kaç yaşındadır?

Naz Aydemir Akyol Kaç Yaşında?


Ünlü ve başarılı voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 14 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı kadın voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 31 yaşındadır ve Pamir adında bir oğlu vardır.

Naz Aydemir Akyol Nereli?


Naz Aydemir Akyol, 14 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Peki, Naz Aydemir Akyol hangi takımlarda oynamıştır?

Naz Aydemir Akyol'un Başarıları Nelerdir?


Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası
Şampiyon (2): 2002, 2004
Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası
Şampiyon (4): 2003, 2004, 2005, 2006
Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası
Şampiyon (1): 2006
Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi
Şampiyon (3): 2006, 2007, 2008
2003 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası En İyi Pasör
Fenerbahçe
Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi
Şampiyon (2): 2010, 2011
Türkiye Kupası
Şampiyon (1): 2010
Süper Kupa
Şampiyon (2): 2010, 2011
Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi
Şampiyon (1): 2012
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
Şampiyon (1): 2010
2010 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Pasör Ödülü
2011 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Pasör Ödülü
VakıfBank
Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi
Şampiyon (1): 2013
Türkiye Kupası
Şampiyon (1): 2013
Süper Kupa
Şampiyon (1): 2013
Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi
Şampiyon (1): 2013
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
Şampiyon (1): 2013
2004 Yıldız Milli Balkan Şampiyonası En iyi pasör
2005 Yıldız Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi 1.lik
2005 Yıldız Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi MVP ve En iyi pasör
2005 Genç Milli Balkan Şampiyonası 1.lik
2006 Yıldız Milli Balkan Şampiyonası 1.lik
2006 Yıldız Milli Balkan Şampiyonası MVP ve En iyi pasör
2006 Genç Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi 1.lik
2006 Genç Milli Balkan Şampiyonası En iyi pasör
2007 Yıldız Milli Karadeniz Oyunları 1.lik ve En iyi pasör
2007 Yıldız Milli Avrupa Şampiyonası Elemesi 1.lik
2008 Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası MVP

11 numara forması ile A Milli Takımda yer alan Naz Aydemir Akyol'un hayatı verilen bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır.

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