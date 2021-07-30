Aleyna Tilki’den Şok Eden Yangın Paylaşımı Aleyna Tilki’nin Yeni Klibi Neden Çıkmadı? Aleyna Tilki’nin Yangın Paylaşımı Herkesi Şaşırttı

Genç ve başarılı kadın şarkıcı Aleyna Tilki, ‘Sır’ isimli şarkısının klibinin çıkacağının müjdesini vermişti! Hayranlarının uzun süredir beklediği şarkı ve çıkacak olan klibin çıkmaması üzerine Aleyna Tilki’nin yeni klibi neden çıkmadı? Sorusu sorulmaya başladı. Bunun üzerine Aleyna Tilki’den şok eden yangın paylaşımı geldi. İşte detaylar…





Aleyna Tilki Yangın Hakkında Ne Söyledi?



Aleyna Tilki’nin Yeni Klibi Neden Çıkmadı?



Son iki gün içerisinde Türkiye’nin pek çok yerinde meydana gelen yangınların ardından tüm Türkiye yasa girdi. Halkın ve ünlü isimlerin sosyal medya hesapları üzerinden destek vermesi ise pek çok kişinin dikkatini çekti. Yangına destek veren ve üzüntüsünü belirten ünlü isimlerden birisi de Aleyna Tilki oldu! Peki,İşte‘’ Ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşıyorum. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun' cümlelerini kullandı.Yangın haberlerinin art arda gelmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden klibini yayınlamak istemediğini duyuran Aleyna Tilki,Sorusunu cevaplandırdı. İşte'Bu gece 12'den sonra şarkım, yarın da klibim çıkacaktı. Ancak ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim. Ancak dijital müzik platformlarında şarkının çıkışının ertelenmesi için 72 saat önceden haber verilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden şarkı çıkışı ertelenemiyor. Ama en azından YouTube'da olacağı için klibimi erteleyebileceğimi söylediler.Gündemi klibimle meşgul etmek istemiyorum daha sonra yayınlayacağız. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun've daha fazlasını araştıran kişiler Tilki’nin paylaşımı sonrasında övgüler yağdırdı. Duyarlılığı ile dikkat çeken Aleyna Tilki takipçilerinden büyük alkış topladı.