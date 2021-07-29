Düzce Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları Nelerdir? 2021 Düzce Üniversitesi 2 ve 4 Yıllık Bölümleri Düzce Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite tercih dönemine sayılı günler kala pek çok üniversitenin taban ve tavan puanları araştırılmaya başladı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği tercihler 5 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak ve 13 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. ÖSYM'nin yayınladığı üniversite kontenjanları ve tercih kılavuzu doğrultusunda üniversitelerin puanları resmiyet kazanacak. Peki, Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları nelerdir? 2021 Düzce Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümleri nelerdir?





Düzce Üniversitesi 2 ve 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralaması



2021 yılı YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında Düzce Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler merak konusu oldu. İşte2021 YKS tercihleri bu yıl 5-13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Düzce Üniversitesini tercih etmek isteyenler için hazırlanmış olanlistesi!İlgili Haberler:Düzce Üniversitesi taban ve tavan puanları nelerdir?2021 Düzce Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümleri nelerdir?Düzce Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması