YÖK Atlas tercih robotu üniversite tercihi yapacak olan adaylar için son derece önemlidir. Üniversiteye yerleşmek adına tercih yapacak olan üniversite adaylarının resmi tercihini yapmadan önce fikir edinmesi adına önemli olan YÖK Atlas tercih robotu nedir? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversiteye gidecek olan ve bu süreç öncesinde istediği üniversiteye gitmek adına tercih gerçekleştirecek olan kişiler için YÖK Atlas tercih robotu oluşturulmuştur. Tercih sürecini kolaylaştırmak adına gerçekleştirilen YÖK Atlas giriş ekranı pek çok üniversite adayının gözdesidir. Peki, YÖK Atlas Tercih Robotu Nedir? YÖK Atlas Giriş Ekranı YÖK Atlas Nasıl Kullanılır?