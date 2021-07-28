Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversiteye gidecek olan ve bu süreç öncesinde istediği üniversiteye gitmek adına tercih gerçekleştirecek olan kişiler için YÖK Atlas tercih robotu oluşturulmuştur. Tercih sürecini kolaylaştırmak adına gerçekleştirilen YÖK Atlas giriş ekranı pek çok üniversite adayının gözdesidir. Peki, YÖK Atlas Tercih Robotu Nedir? YÖK Atlas Giriş Ekranı YÖK Atlas Nasıl Kullanılır?









YÖK Atlas Tercih Robotu Nedir?



YÖK Atlas Nasıl Kullanılır?



Tercih sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve üniversite adaylarının düzenli bir tercih yapması için kurulan YÖK Atlas her yıl milyonlarca öğrencinin hayatını kurtarıyor. ‘Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile ‘Meslek Atlası' modülü olarak görülen YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020 verilerine bakarak 2021 yılında YKS tercihlerini planlayan YÖK Atlas öğrencilerin sağlıklı bir tercih dönemi geçirmesine yardımcı olmaktadır. Peki,YÖK Atlas'ı kullanmak için ilk olarak üniversite seç butonuna tıklanmalıdır. Bu aşamayı tamamladıktan sonra seçtiğiniz üniversitedeki lisans ve ön lisans programlarının listelerine ulaşabilirsiniz. Program seç kısmına girildiğinde programın yer aldığı üniversiteler sıralanmaktadır.sorularının cevabını arayan üniversite adayları YÖK Atlas'ı kullanarak 2021 YKS tercihlerini gerçekleştirebilmektedir.