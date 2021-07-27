YÖKDİL Geç Başvuru Nasıl Yapılır? YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? YÖKDİL Geç Başvuru Tarihi

YÖKDİL başvurusuna geç kalan kişiler için tanınan geç başvuru süresi bugün başlatıldı. Akademik kariyer gerçekleştirmek isteyen kişilerin girmesi gereken YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?





YÖKDİL Geç Başvurusu Nasıl Yapılır?



YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?



YÖKDİL Sınavı Ne Zaman?



YÖKDİL başvurularının sonra ermesinin ardından belirlenen tarihlerde başvuru gerçekleştiremeyen kişiler için geç başvuru hakkı verildi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YÖKDİL sınavı için tanınan ek başvurular bugün yapılacak. Geç başvuru sürecini kullanmak isteyen kişiler ise YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor.Başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile bireysel başvuru gerçekleştirmektedir. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılabilecek. Başvurusunu gerçekleştiren adaylar 2021 ALES sınavına girmeye hak kazanacak. Peki,ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YÖKDİL sınavına giriş yapmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirlenen YÖKDİL geç başvuru ücreti olan 217.5 TL'yi ödemelidir.145 TL olmasına rağmen geç başvuru gerçekleştirecek olan adayların ekstra 72.5 TL ödemesi gerekmektedir.geç başvuru ücreti ve daha fazlası ÖSYM'nin resmi açıklamaları doğrultusunda kesinlik kazanmıştır.