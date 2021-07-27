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YÖKDİL Geç Başvuru Nasıl Yapılır? YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? YÖKDİL Geç Başvuru Tarihi

YÖKDİL Geç Başvuru Nasıl Yapılır? YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? YÖKDİL Geç Başvuru Tarihi

Akademik kariyer hedefi bulunan kişilerin girmesi gereken YÖKDİL sınavı başvuruları tamamlandı. YÖKDİL başvurusu gerçekleştiren kişilerin yanı sıra başvurusunu gerçekleştiremeyen kişiler için YÖKDİL geç başvuru imkanı tanındı. Peki, başvurusunu gerçekleştiremeyen kişiler için YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

Eğitim / 27 Temmuz 2021 Salı 11:26
YÖKDİL Geç Başvuru Nasıl Yapılır? YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? YÖKDİL Geç Başvuru Tarihi

YÖKDİL başvurusuna geç kalan kişiler için tanınan geç başvuru süresi bugün başlatıldı. Akademik kariyer gerçekleştirmek isteyen kişilerin girmesi gereken YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL Geç Başvurusu Nasıl Yapılır?


YÖKDİL başvurularının sonra ermesinin ardından belirlenen tarihlerde başvuru gerçekleştiremeyen kişiler için geç başvuru hakkı verildi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YÖKDİL sınavı için tanınan ek başvurular bugün yapılacak. Geç başvuru sürecini kullanmak isteyen kişiler ise YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile bireysel başvuru gerçekleştirmektedir. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılabilecek. Başvurusunu gerçekleştiren adaylar 2021 ALES sınavına girmeye hak kazanacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?


ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YÖKDİL sınavına giriş yapmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirlenen YÖKDİL geç başvuru ücreti olan 217.5 TL'yi ödemelidir. YÖKDİL başvuru ücretleri 145 TL olmasına rağmen geç başvuru gerçekleştirecek olan adayların ekstra 72.5 TL ödemesi gerekmektedir.



YÖKDİL Sınavı Ne Zaman?


YÖKDİL /2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınav 10:15'te başlayacak ve 180 dakikanın ardından sona erecek.

YÖKDİL sınavı ne zaman? geç başvuru ücreti ve daha fazlası ÖSYM'nin resmi açıklamaları doğrultusunda kesinlik kazanmıştır.

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