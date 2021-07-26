USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,12
Ana Sayfa.
Sağlık
Koronavirüsten Daha Tehlikeli Kara Mantar Hastalığı Nedir? Kara Mantar Hastalığı Nasıl Bulaşır? Belirtileri Nelerdir

Koronavirüsten Daha Tehlikeli Kara Mantar Hastalığı Nedir? Kara Mantar Hastalığı Nasıl Bulaşır? Belirtileri Nelerdir

Hindistan’da 200 kişinin ölümüne sebep olan Kara Mantar hastalığı, ilk olarak Mısır’a ardından Irak’a yayıldı. Arjantin ve diğer pek çok ülkede görüldüğü tespit edilen kara mantar hastalığının covid-19’dan daha tehlikeli olduğundan söz ediliyor. Kara mantar hastalığı bir diğer adıyla mukormikoz’un özellikle diyabet hastalarına bulaşması sonucunda ciddi semptomlara yol açtığı biliniyor. Peki, Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? İşte kara mantar hastalığı belirtileri…

Sağlık / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:31
Koronavirüsten Daha Tehlikeli Kara Mantar Hastalığı Nedir? Kara Mantar Hastalığı Nasıl Bulaşır? Belirtileri Nelerdir

Hindistan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde diğer ülkelere yayılan kara mantar hastalığı büyük bir endişe yarattı! Milyonlarca insanın paniklemesine sebep olan kara mantar hastalığı Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Peki, kara mantar hastalığı ya da bir diğer adıyla mukormikoz nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır?

Kara Mantar Hastalığı Nedir?


Covid-19 salgınının artması üzerine bir başka hastalık daha gündeme geldi. Hindistan'da ortaya çıkan ve pek çok insanın ölümüne sebep olan kara mantar hastalığı, ilk olarak Mısır'a ardından Irak ve Arjantin'e yayıldı. Kara mantar hastalığı nedir? sorusunu soran kişiler üzerine alanında uzman bilim insanlarından açıklama gecikmedi.
İnsan bedenine nefes ve deri ile girebilen mantar hastalığı beş farklı mantar hastalığına sebep olabiliyor. Tıbbi ismiyle Mukormikoz olarak adlandırılan kara mantar hastalığı ise oldukça nadir görülen enfeksiyona verilen isimdir. Genel anlamda toprak, bitki, gübre ve sebzelerde yer alan mucor küfüne bağlı olarak ortaya çıkan kara mantar, uzun süre bu küfe maruz kalma sonucunda bulaşmaktadır.

Sinüsler başta olmak üzere beyin ve akciğerlerin etkilenmesine sebep olan kara mantar hastalığı; diyabet hastalarını, HIV ve AIDS virüsüne sahip olanları, bağışıklık sistemi düşük olanları ciddi boyutlarda etkilemektedir. Özellikle yaşamsal fonksiyonlarının sekteye uğramasına sebep olabilecek bu hastalığın tedavi edilmesi son derece önemlidir. Peki, Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?



Kara Mantar Hastalığı Belirtileri Nelerdir?


Kara mantar hastalığı, belirtilerin bilinmesi durumunda tespit edilebilecek hastalıklardan birisidir. Hastalığı taşıyan kişilerde genel olarak yüz bölgesinde siyahlaşma ve renk değişimi görülmektedir. Bunun yanı sıra kara mantar hastalığı belirtileri;

• Ağrı,

• Nefes darlığı,

• Bulanık ve çift görme,

• Öksürük,

• Öksürürken kan gelmesi,

• Gözde şişlik,

• Tıkanma,

• Körlük,

Kara mantar hastalığı belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda hızlı bir şekilde tedavi sürecinin başlatılması gerekmektedir. Ancak pek çok kişi ilk kez duyduğu kara mantar hastalığının tedavisi var mı? sorusunu gündeme getiriyor. Bu duruma göre Kara mantar tedavisi var mı?

Kara Mantar Tedavisi Var mı?


Kara mantar hastalığı ilk aşamada tespit edilirse alanında uzman doktorlar gerekli müdahalelerle kişinin tedavisini gerçekleştirmektedir. Ancak ilerim seviye kara mantar görülmesi geç kalınmış vaka olarak adlandırılıyor. Geç kalınmış vakalarda enfeksiyonun beyne kadar ilerlememesi adına gözü almak gerekmektedir.

Bazı hastalarda doktor iki gözün birden alınmasını bazı hastalarda ise çene kemiğinin alınmasını gerçekleştirmektedir. Bu gibi durumlarda hastalığın tedavisi için tek bir ilacın kullanıldığının bilinmesi gerekiyor. Enjeksiyon yöntemi ile gerçekleştirilen tedavide kullanılan ilacın her dozu yaklaşık 48 dolar ve 8 hafta boyunca her gün uygulanması gerekmektedir.



Kara mantar tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için mutlaka alanında uzmanlaşmış doktorlardan yardım alınması gerekiyor. Kara mantar pek çok ülkeye yayılmışken hastalığa karşı dikkatli olmak ve belirtilerin görülmesi durumunda doktora başvurmak son derece önemlidir.

Kara Mantar Hastalığı Nedir?Kara Mantar Hastalığı Tedavisi Var Mıdır?Kara Mantar Hastalığı Belirtileri Nelerdir?Kara Mantar Belirtileri Nelerdir?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı