Koronavirüsten Daha Tehlikeli Kara Mantar Hastalığı Nedir? Kara Mantar Hastalığı Nasıl Bulaşır? Belirtileri Nelerdir

Hindistan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde diğer ülkelere yayılan kara mantar hastalığı büyük bir endişe yarattı! Milyonlarca insanın paniklemesine sebep olan kara mantar hastalığı Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Peki, kara mantar hastalığı ya da bir diğer adıyla mukormikoz nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır?





Kara Mantar Hastalığı Nedir?



Kara Mantar Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Kara Mantar Tedavisi Var mı?



Covid-19 salgınının artması üzerine bir başka hastalık daha gündeme geldi. Hindistan'da ortaya çıkan ve pek çok insanın ölümüne sebep olan kara mantar hastalığı, ilk olarak Mısır'a ardından Irak ve Arjantin'e yayıldı. Kara mantar hastalığı nedir? sorusunu soran kişiler üzerine alanında uzman bilim insanlarından açıklama gecikmedi.İnsan bedenine nefes ve deri ile girebilen mantar hastalığı beş farklı mantar hastalığına sebep olabiliyor. Tıbbi ismiyle Mukormikoz olarak adlandırılan kara mantar hastalığı ise oldukça nadir görülen enfeksiyona verilen isimdir. Genel anlamda toprak, bitki, gübre ve sebzelerde yer alan mucor küfüne bağlı olarak ortaya çıkan kara mantar, uzun süre bu küfe maruz kalma sonucunda bulaşmaktadır.Sinüsler başta olmak üzere beyin ve akciğerlerin etkilenmesine sebep olan kara mantar hastalığı; diyabet hastalarını, HIV ve AIDS virüsüne sahip olanları, bağışıklık sistemi düşük olanları ciddi boyutlarda etkilemektedir. Özellikle yaşamsal fonksiyonlarının sekteye uğramasına sebep olabilecek bu hastalığın tedavi edilmesi son derece önemlidir. Peki,Kara mantar hastalığı, belirtilerin bilinmesi durumunda tespit edilebilecek hastalıklardan birisidir. Hastalığı taşıyan kişilerde genel olarak yüz bölgesinde siyahlaşma ve renk değişimi görülmektedir. Bunun yanı sıra• Ağrı,• Nefes darlığı,• Bulanık ve çift görme,• Öksürük,• Öksürürken kan gelmesi,• Gözde şişlik,• Tıkanma,• Körlük,Kara mantar hastalığı belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda hızlı bir şekilde tedavi sürecinin başlatılması gerekmektedir. Ancak pek çok kişi ilk kez duyduğusorusunu gündeme getiriyor. Bu duruma göreKara mantar hastalığı ilk aşamada tespit edilirse alanında uzman doktorlar gerekli müdahalelerle kişinin tedavisini gerçekleştirmektedir. Ancak ilerim seviye kara mantar görülmesi geç kalınmış vaka olarak adlandırılıyor. Geç kalınmış vakalarda enfeksiyonun beyne kadar ilerlememesi adına gözü almak gerekmektedir.Bazı hastalarda doktor iki gözün birden alınmasını bazı hastalarda ise çene kemiğinin alınmasını gerçekleştirmektedir. Bu gibi durumlarda hastalığın tedavisi için tek bir ilacın kullanıldığının bilinmesi gerekiyor. Enjeksiyon yöntemi ile gerçekleştirilen tedavide kullanılan ilacın her dozu yaklaşık 48 dolar ve 8 hafta boyunca her gün uygulanması gerekmektedir.hakkında daha fazla bilgi almak için mutlaka alanında uzmanlaşmış doktorlardan yardım alınması gerekiyor. Kara mantar pek çok ülkeye yayılmışken hastalığa karşı dikkatli olmak ve belirtilerin görülmesi durumunda doktora başvurmak son derece önemlidir.