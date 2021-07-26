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2021 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı 2021 LGS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

2021 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı 2021 LGS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı sürecinin sonuna gelindi. 2021 LGS sonuçlarının duyurulmasının ardından tercihler yapıldı. Tercih döneminin bitmesiyle birlikte ise öğrencilerin gözü 2021 LGS tercih sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca liseye geçiş adayının merakla beklediği 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS Tercih sonuçları açıklandı mı? LGS Tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 2021 LGS Tercih sonucu sorgulama ekranı…

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:03
2021 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı 2021 LGS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı Liselere Geçiş Sınavında artık sona gelindi. Milyonlarca liseye geçiş adayının heyecanla beklediği 2021 LGS tercih sonuçları açıklandı. LGS maratonunun sonuna gelen adaylar için heyecanlı süreç başlarken LGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021 LGS sonuçlarına nasıl bakılır? Soruları sorulmaya başladı. İşte 2021 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabı ve 2021 LGS tercih sorgulama ekranı



LGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı?


2021 LGS tercih sonuçlarının merak edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığından cevap gecikmedi. Milyonlarca liseye geçiş adayının heyecanla beklediği 2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı. LGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunu soran adaylara 2921 LGS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

2021 LGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


2021 LGS tercih sonuçları 26 Haziran Pazartesi günü saat 8.30'da açıklandı.

LGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı?

LGS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?


2021 LGS Tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Sınava giren öğrenciler TC kimlik bilgileri ile sisteme giriş yaparak 2021 LGS tercih sonuçlarını görüntüleyebilir. Sonucundan memnun olmayan öğrenciler 26-30 Temmuz tarihleri arasında 2021 LGS nakil başvurularını gerçekleştirecek.

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