2021 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı 2021 LGS Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı sürecinin sonuna gelindi. 2021 LGS sonuçlarının duyurulmasının ardından tercihler yapıldı. Tercih döneminin bitmesiyle birlikte ise öğrencilerin gözü 2021 LGS tercih sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca liseye geçiş adayının merakla beklediği 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS Tercih sonuçları açıklandı mı? LGS Tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 2021 LGS Tercih sonucu sorgulama ekranı…