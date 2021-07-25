Ballıca Mağarası Nerede? Ballıca Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar? Ziyaret Saatleri

Ballıca Mağarası, bir diğer adıyla İndere Mağarası 3.4 milyon yıl önce oluşmaya başlamış değerli mağaralardan birisidir. UNESCO’nun güzelliğine dikkat çektiği mağaralardan birisi olan Ballıca mağarası bu yıl mağara turizmine olan ilginin artmasıyla birlikte pek çok ziyaretçinin uğrak noktası olmayı başardı. Peki, milyonlarca ziyaretçinin uğrak noktası olan Ballıca Mağarası nerede? Ballıca Mağarası ücretli mi?





Ballıca Mağarası Nedir?



Ballıca Mağarası Nerede?



Ballıca Mağarasına Nasıl Gidilir?



Ballıca Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?



Ballıca Mağarası Ziyaret Saatleri Nasıl?



Ballıca Mağarası geçmiş yıllarda bir kısmının barınak olarak kullanıldığı tespit edilmiş olan ve ayrı ayrı bölümlerden oluşmuş yer altı oyuğuna verilen isimdir. Ballıca Köyü sınırları içerisinde bulunması sebebiyle Ballıca adı verilen mağara, mağara turizmine ilginin artmasıyla birlikte gözde mağaralardan birisi haline gelmiştir. Peki, milyonlarca turistin merakla ziyaret ettiğiBallıca Mağarası, Karadeniz Bölgesinde yer alan Tokat ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Tokat’ın Pazar ilçesinin Ballıca Köyünde yer alan mağaraya araç ile ulaşım oldukça kolaydır. Peki, araç olsun ya da olmasınBallıca Mağarası, Tokat'ın 26 kilometre güney batısında bulunan Pazar ilçesinin Ballıca Köyü'nde yer almaktadır. Pazar ilçesinin mağara ile arasında bulunan mesafe yaklaşık sekiz kilometredir. Özel veya ticari araçlarla ulaşım sağlanabilecek Ballıca Mağarası, tarihi Kral yoluna bağlanan Selçuklu Dönemi köprüsünün üstünde yer almaktadır. Uçakla yolculuk yapan turistler, Tokat Havaalanında indikten sonra araç kiralayarak ya da ticari araç kullanarak mağaraya ulaşım sağlayabilirler. Tokat Havaalanı ve mağara arası yaklaşık 17 kilometredir.Ballıca Mağarası koruma altında bir mağara olması sebebiyle girişler ücretlidir. Mağarayı ziyaret etmek isteyen kişiler giriş ücreti ödemelidir.7 Türk Lirası yetişkin giriş ücreti ise 14 Türk lirasıdır.Ballıca Mağarası haftanın her günü ziyaretçilere açıktır. Sabah 08.00 ve aksam 20.00 saatleri arasında Ballıca Mağarasını ziyaret edebilirsiniz. Mağaranın koruma altında olması sebebiyledönemsel olarak değişebilmektedir. Ballıca Mağarası ziyaret saatleri nasıl sorusunu merak eden kişiler yaz boyunca haftanın her günü 08.00 ve 20.00 saatleri arasında mağara ziyaretini gerçekleştirebilir.Ballıca Mağarasını merak eden ve ziyaret etmek isteyen kişiler Ballıca Mağarası yol tarifi ile mağaraya kolaylıkla ulaşım sağlayabilmektedir. Sizler de UNESCO’nun dikkat çektiği ve Türkiye’nin sayılı güzelliklerinden birisi olan Ballıca Mağarasını yaz kış fark etmeksizin gezebilirsiniz. Mağaranın koruma altında olması sebebiyle içerisinde fotoğraf çekmek yasaktır.