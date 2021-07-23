Aşk Mantık İntikam Yeni bölüm Ne Zaman? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm Bugün Var mı? Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam yayın günü geldi. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle çeşitli sorular sorulmaya başladı. Aşk Mantık İntikam dizisini izlemek isteyen seyirci Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam bugün var mı? sorularını gündeme getirdi. Peki, FOX TV ekranlarının yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın yeni bölümü yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı…
Yaz dizisi severlerin büyük bir zevkle takip ettiği Aşk Mantık İntikam bu yaza damgasını vurdu. Milyonlarca seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi her hafta çok konuşulanlar arasına girmeyi başarıyor. Peki, başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm bugün var mı? İşte Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı…