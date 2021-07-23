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Aşk Mantık İntikam Yeni bölüm Ne Zaman? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm Bugün Var mı? Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı

Aşk Mantık İntikam Yeni bölüm Ne Zaman? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm Bugün Var mı? Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam yayın günü geldi. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle çeşitli sorular sorulmaya başladı. Aşk Mantık İntikam dizisini izlemek isteyen seyirci Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam bugün var mı? sorularını gündeme getirdi. Peki, FOX TV ekranlarının yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın yeni bölümü yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı…

Dizi / 23 Temmuz 2021 Cuma 10:56
Aşk Mantık İntikam Yeni bölüm Ne Zaman? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm Bugün Var mı? Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı

Yaz dizisi severlerin büyük bir zevkle takip ettiği Aşk Mantık İntikam bu yaza damgasını vurdu. Milyonlarca seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi her hafta çok konuşulanlar arasına girmeyi başarıyor. Peki, başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm bugün var mı? İşte Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı

Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Ne Zaman?


Aşk Mantık İntikam, bu hafta Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümü 30 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek. Peki, Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?


Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak olması sebebiyle Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Aşk Mantık İntikam Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


İşte merakla beklenen dizi Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve isimleri;

•Esra Ertem (Burcu Özberk)

•Ozan Korfalı (İlhan Şen)

•Çınar Yılmaz (Burak Yörük)

•Çağla Yılmaz (Melisa Döngel)

•Zümrüt Korfalı (Günay Karacaoğlu)

•Menekşe Erten (Zeynep Kankonde)

•Ekrem Erten (Mehmet Korhan Fırat)

•Yalçın Erten (Süleyman Atanısev)

•Reyhan Korfalı (Birgül Ulusoy )




Aşk Mantık İntikam dizisi her Cuma saat 20.00'da FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

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