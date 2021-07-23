Aşk Mantık İntikam Yeni bölüm Ne Zaman? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm Bugün Var mı? Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı

Yaz dizisi severlerin büyük bir zevkle takip ettiği Aşk Mantık İntikam bu yaza damgasını vurdu. Milyonlarca seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi her hafta çok konuşulanlar arasına girmeyi başarıyor. Peki, başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm bugün var mı? İşte Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı…





Aşk Mantık İntikam Yeni Bölüm Ne Zaman?



Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Aşk Mantık İntikam Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?

Aşk Mantık İntikam, bu hafta Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümü 30 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek. Peki, Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak olması sebebiylehenüz yayınlanmadı.İşte merakla beklenen dizi•Esra Ertem (Burcu Özberk)•Ozan Korfalı (İlhan Şen)•Çınar Yılmaz (Burak Yörük)•Çağla Yılmaz (Melisa Döngel)•Zümrüt Korfalı (Günay Karacaoğlu)•Menekşe Erten (Zeynep Kankonde)•Ekrem Erten (Mehmet Korhan Fırat)•Yalçın Erten (Süleyman Atanısev)•Reyhan Korfalı (Birgül Ulusoy )Aşk Mantık İntikam dizisi her Cuma saat 20.00'da FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.