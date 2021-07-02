Instagram’da mavi tik nasıl alınır? Instagram’da mavi tik almak için ne yapılmalı?

Instagram'da mavi tik almanın yolu, son zamanlarda takipçisi yüksek kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Instagram'ın tanınmış kişilere ait sahte hesapları engellemek adına mavi tik uygulamasını başlamıştı. “Mavi tik nasıl alınır?” sorusu adına sahte hesap açılmasını engellemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Popülerliği artan kişiler mavi tik istese de Isntagram bu konuda oldukça seçici davranıyor. 2014 yılında sanatçılar, politikacılar, tanınmış markalar ve kamu kurumları için otomatik olarak gerçekleştirilen mavi tik onayı, artık sadece form doldurularak alınabiliyor. Ancak Instagram'da mavi tik almanın yolu, sadece form doldurmakla bitmiyor. Instagram kendi algoritmasına göre form dolduranlar arasında eleme yapıyor. Peki Instagram'da mavi tik nasıl alınır? Inbstagram'da mavi tik almak için ne yapmalı? Sizler için Instagram'da mavi tik almanın yolunu yazdık.









MAVİ TİK NEDİR?



INSTAGRAM'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?



INSTAGRAM'DA MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



MAVİ TİK FORMUNDA NE SORULUR?



INSTAGRAM'DA MAVİ TİK ALMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLANLAR:



Görünümü itibarı ile kullanıcıların mavi tik olarak adlandırdığı mavi onay rozeti bazı hesapların gerçek olduğunu insanların bilmesine yardımcı olmak ve sahte hesap açılmasını engellemek için kullanılıyor. Profilde ismin tam yanında bulunan mavi rozet herkeste aynı yerde ve aynı renktedir. Mavi tik Instagram kullanıcılarının takipçilerini arttırmada da önemli bir etkendir. Mavi tik markanızın güvenilir olduğunu belli eder ve insanların markanıza daha fazla rağbet gösterir. Profilde bulunan mavi tik marka bilinirliğini arttırır ve takipçi sayısına olumlu etki eder.Instagram'da mavi tik alabilmek için öncelikle hesabınızın az da olsa bilinir olması gerekir. Ayrıca hesabınızın işletme profilinde olması Instagram'ın önem verdiği bir durumdur. Bu şartlar yerine getirildiyse Instagram'da mavi tik almanın yolu öncelikle form doldurmaktır. Instagram'a mavi tik için başvuru yapmalısınız. Bu başvuru sonrası Instagram size olumlu ya da olumsuz bir bilgilendirme metni gönderecektir.Instagram'da mavi tik başvurusu yapmak için İOs ya da Ansroid cihazınızda Instagram uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Daha sonra aşağıda sıraladığımız işlemleri yapabilirsiniz:-İlk olarak profilinizdeki “AYARLAR” sekmesine gidin.-Daha sonra “HESAP” bölümüne tıklayın.-“DOĞRULAMA İSTE” butonuna tıkladığınızda karşınıza bir form çıkacak.-Son olarak Mavi tik formunu doldurun ve Instagram'ın onayına gönderin.Instagram'da mavi tik almanın yolu formda doldurduğunuz tüm bilgilerin gerçeği yansıtmasıdır. Girdiğiniz tüm bilgiler okunaklı olmalı ve fotoğraflar net olmalıdır. Profiliniz kesinlikle gizli olmamalıdır. Biyografinizde mail adresiniz bulunmalıdır. Ayrıca başvuru formundaki “KATEGORİ” bölümünü doğru seçmiş olmanız gerekir. Tüm bunları doğru yaptığınızda Instagram'ın size mavi tik vermemesi için bir neden kalmayacaktır.Mavi tik alabilmek için dolduracağınız formda hakkınızda pek çok bilgi sorusu yer alır. Bu sorulara doğru cevap vermediğiniz takdirde Instagram başvurunuzu onaylamaz. İşte mavi tik başvurusundaki sorular:-Tam adınız-Hesap adınız-Varsa sahne adınız-Hesabınızın kategorisi ( Müzik, Moda, Eğlence, Influencer/Blogger, Oyuncu, Devlet/Politika, Haberler/Medya, Organizasyon kuruluşu, İşletme vb.)-Devlet tarafından size verilen fotoğraflı kimliğinizin görüntüsü ya da işletme kimliğinizin fotoğrafıInstagram'da nasıl mavi tik alacağınızı öğrendikten sonra, mavi tik alabilmek için neye ihtyiacınız olduğunu da öğrenmek istiyorsunuzdur. Instagram'ın algoritmasını tam olarak çözmek mümkün olmasa da mavi tik verirken göz önünde bulundurduğu etmenler tahmin edilebiliyor. Mavi tik alabilmek için dört standarda uymanız yeterli olacaktır.Instagram algoritmasına göre hesabınız kesinlikle gerçek olmalıdır. Başkasının adına çılmış olamaz ya da onu temsil edemez. Sahte hesaplar mavi tik alamaz.Mavi tik almanın en önemli yollarından biri hesabınızın temsil ettiği kişi ya da işletme diğer hesaplara göre benzersiz olmalıdır. Kopya içerikler üreten kişi ve işletmelere mavi tik verilmez.Doğrulama yapabilmek için hem girdiğiniz bilgilerin hem de profilinizin eksiksiz olması gerekir. Hesabınızda BİO bilgileri, profil fotoğrafı ve en az 1 gönderi olmalıdır. Eğer çok ünlü biri değilseniz 1 gönderi bile işinize yaramayacaktır. Bu nedenle mavi tik için başvurmadan önce profilinizi geliştirmelisiniz.Son olarak hesabınızın doğrulanması için dikkate değer ve ilgi gören bir hesabınızın olması gerekiyor. Çok aranan, bilinen ve rağbet gören bir kişi ya da marka olmalısınız. Bu nedenle başvurmadan önce kitlenizi organik bir şekilde büyütmeniz gerekiyor.