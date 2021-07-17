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Kurban Bayramında Yasak Var mı? Kurban Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı Var mı?

Kurban Bayramında Yasak Var mı? Kurban Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı Var mı?

Kurban Bayramına günler kala pek çok Müslüman için geri sayım başladı. Tatile ya da akrabalarını ziyarete gidecek olan kişiler ise bayram sürecinde yasağın olup olmayacağını araştırıyor. Uzun yola çıkacak olan kişilerin merakla beklediği Kurban Bayramında yasak var mı? sorusu cevaplandırıldı. Peki, Kurban bayramında yasak var mı? Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Güncel / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:28
Kurban Bayramında Yasak Var mı? Kurban Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı Var mı?

Bu yıl da Kurban Bayramı pandemi koşullarında gerçekleştirilecek. 20 Temmuz 2021 tarihine denk gelen 2021 Kurban bayramında yasak olup olmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban bayramında yasak var mı?

Kurban Bayramında Yasak Var mı?


Kurban Bayramı, bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. 19 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek olan arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte Kurban bayramında yasak var mı? sorusu sorulmaya başladı. Kurban bayramına kısa süre kala merak edilen kısıtlama sorusuna cevap verildi. Peki, kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?



Kurban Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı Var mı?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna açıklık getirdi. Gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan resmi açıklamada, bayramda yasak olup olmayacağı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda;

Bayrama kadar yapılması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü kişilerin 42-43 milyona yakın kişiye aşılama yapıldı. Vatandaşların %70'inin aşılanması beklenirken tüm illerde aşılama oranın artırılması hedefleniyor açıklamasını gerçekleştirdi. Toplumsal bağışıklığı sağlamayı hedefleyen Bilim Kurulu, bayram için ekstra bir yasak uygulaması olmayacağını bildirdi. Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Kurban Bayramı Ne Zaman?


Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelecek. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da olacak. Kurban Bayramının tarihini bilmeyen ve kurban bayramı ne zaman sorusunu soranlar için Diyanet İşleri Başkanlığından yanıt geldi. 2021 Kurban bayramı;

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma



Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? ve Kurban bayramında yasak var mı? sorularına resmi yanıt gerçekleştirildi. Kurban bayramında yasak olmayacak.

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