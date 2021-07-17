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Kurban Bayramında Marketler Açık mı? 2021 Kurban Bayramında Marketler Kapalı mı?

Kurban Bayramında Marketler Açık mı? 2021 Kurban Bayramında Marketler Kapalı mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar faaliyete devam edecek işletmelerin hangileri olacağını merak ediyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamanın endişesiyle çeşitli sorular soran vatandaşların gündeminde kurban bayramında marketler açık mı? Sorusu var. Peki, 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan Kurban bayramında marketler kapalı mı?

Güncel / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:55
Kurban Bayramında Marketler Açık mı? 2021 Kurban Bayramında Marketler Kapalı mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar faaliyete devam edecek işletmelerin hangileri olacağını merak ediyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamanın endişesiyle çeşitli sorular soran vatandaşların gündeminde bayramda marketler açık mı? Sorusu var. Peki, 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan Kurban bayramında marketler kapalı mı?

Kurban bayramında marketlerin açıp olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar kurban bayramında marketler açık mı? 2021 kurban bayramında marketler kapalı mı? Sorularını gündeme getiriyor. Peki, 2021 Kurban Bayramında marketler açık mı? Kurban bayramında marketler kaç gün kapalı kalacak?



Kurban Bayramında Marketler Açık mı?


Kurban bayramının resmi tatil olması sebebiyle pek çok devlet kurumu ve özel kurum çalışanları tatil gerçekleştirmektedir. Bu durum kurban Bayramında çeşitli işletmelerin kapanmasına sebep olurken işleyişin bozulmasını da sağlamaktadır. Kurban bayramına sayılı günler kala işleyişe etki edecek yerlerin çalışıp çalışmayacağını merak eden vatandaşlar Kurban Bayramında marketler açık olacak mı? Sorusunu soruyor. Vatandaşlardan gelen sorular üzerine market işletmelerinden yanıt gecikmedi.

Kurban bayramında marketlerin açık olması beklense de bazı marketler resmi tatil gerçekleştirecek. Kurban bayramında marketlerin tamamının kapalı olacağına dair bir açıklama gerçekleştirilmezken bu durumun kararı tamamen işletmelere bırakılmıştır. Peki, kurban bayramında marketler kapalı mı?

Kurban Bayramında Marketler Kapalı mı?


2021 Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz tarihine denk geliyor. Salı günü Kurban Bayramının ilk günü olurken ilerleyen günlerde verilen tatillerle birlikte bayram tatili 26 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Kurban bayramında marketlerin açık ya da kapalı olmadı ise marketlerin tercihine bırakılacak.



Kurban bayramında marketler açık mı? ve daha fazlası yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmaktadır.

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