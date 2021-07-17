Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar faaliyete devam edecek işletmelerin hangileri olacağını merak ediyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamanın endişesiyle çeşitli sorular soran vatandaşların gündeminde kurban bayramında marketler açık mı? Sorusu var. Peki, 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan Kurban bayramında marketler kapalı mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar faaliyete devam edecek işletmelerin hangileri olacağını merak ediyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamanın endişesiyle çeşitli sorular soran vatandaşların gündeminde bayramda marketler açık mı? Sorusu var. Peki, 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan Kurban bayramında marketler kapalı mı?
Kurban bayramında marketlerin açıp olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar kurban bayramında marketler açık mı? 2021 kurban bayramında marketler kapalı mı? Sorularını gündeme getiriyor. Peki, 2021 Kurban Bayramında marketler açık mı? Kurban bayramında marketler kaç gün kapalı kalacak?